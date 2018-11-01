Медики: Грудное вскармливание - элемент персонализированной медицины

Эксперты 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов с международным участием в рамках продолжения секции "Школа педиатра "Десятилетие детства" рассказали о питании здоровых и больных детей, особое внимание уделив грудному вскармливанию новорожденных.

- По статистике 2016 года, 54 миллиона девочек и 74 миллиона мальчиков имеют избыточную массу тела, а у 75 миллионов девочек и 117 миллионов мальчиков, наоборот, наблюдается дефицит, - рассказала старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Наталья Таран. - Причем и то, и другое большая проблема. Ожирение - это айсберг скрытых метаболических нарушений. Лечение ожирения должно быть комплексным. Особенно важен постоянный контроль антропометрических данных - веса и роста и изучение рациона - количество белков, жиров и углеводов.

По словам Натальи Таран, существуют два вида причин дефицита веса: нутритивные и ненутритивные. К последним относится поражение центральной нервной системы, а к первым, например, недостаточное поступление и усвоение питательных веществ.

- Грудное вскармливание - это персонализированная медицина, а не просто питание, - объяснила старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Ольга Лукоянова. - Кстати, диета мамы может вызвать ожирение у ребенка, поэтому будущая родительница должна питаться для двоих, а не за двоих.

Как считает специалист по грудному вскармливанию, кормящей маме следует питаться так же, как до и во время беременности, обязательно принимая витаминного-минеральный комплекс и специализированные продукты. Конечно, это вызывает полемику: стоит ли разрабатывать индивидуальную программу питания или же ограничиться групповыми рекомендациями.

- Согласно обновленным рекомендациям ВОЗ по поддержке грудного вскармливания, кормить грудью ребенка следует в течение первого часа, желательно организовав контакт матери и ребенка в первые десять минут на два часа, - продолжила Ольга Лукоянова. - К сожалению, в российских родильных домах чаще всего к этому относятся формально. К тому же желательно кормление частично по требованию в то время как раньше рутинно назначали докорм. Теперь специалисты рекомендуют освободить ребенка от режима питания. Правда, доктора в роддомах и стационарах еще боятся это делать. Важно не количество съеденного ребенком молока, а прибавка в весе.

Что касается сцеживания грудного молока, то эксперты советуют проводить эту процедуру не реже шести-восьми раз по 15 минут из каждой груди, чтобы запустить механизмы лактации.

- При длительном хранении грудного молока существенно снижается содержание жира, а количество белка и лактозы остается практически на прежнем уровне, - отметила Ольга Лукоянова. - В прошлом году был выпущен протокол академии медицины по грудному вскармливанию, носящий рекомендательный характер. При комнатной температуре в +16-29 градусов грудное молоко оптимально может храниться от четырех до шести-восьми часов в очень чистых условиях, в холодильнике (+4 градуса) - сутки, а в морозильнике при -4 градусах допустимо от трех-шести месяцев до 12.

Как заключила эксперт, если нет возможности предоставить ребенку грудное вскармливание или сцеженное молоко, то необходимо обратиться в банк донорского молока, иначе нарушаются права маленького человека. В мире существуют 500 банков донорского молока, в Европе - 224, а в России пока запускается только второй - в Уфе, который построили в прошлом году. С 2014-го банк донорского молока работает в Москве.