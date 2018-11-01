На Ярославском направлении запустили онлайн продажу билетов

На Ярославском направлении пригородных электричек запустили онлайн продажу билетов через приложение Центральной пригородной пассажирской компании. Пока что проездные можно купить только между станциями, оборудованными турникетами. На всем направлении сервис будет работать после оборудования всех станций специальными терминалами.

Напомним, около месяца назад компания запустила в тестовом режиме онлайн продажи на ряде станций Павелецкого направления. До конца года ЦППК планирует охватить весь свой полигон в Москве и области.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, с сегодняшнего дня проездной через приложение "Расписание" можно купить для поездки между станциями: Ярославский вокзал, Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось, Перловская, Тайнинская, Мытищи, Подлипки Дачные, Воронок, Щелково, Чкаловская, Монино, Ивантеевка-2, Ивантеевка, Фрязино-Пасс., Строитель, Заветы Ильича, Пушкино, Александров-1.

Для того, чтобы купить билет онлайн необходимо выбрать маршрут, электричку, дату поездки и вид билета (только туда или туда-обратно). При первой покупке придется указать паспортные данные и адрес электронной почты. Оплата возможна с помощью банковской карты или Apple Pay. Затем нужно активировать билет в разделе "Мои билеты", а зачем просканировать QR-код на экране турникета на станции отправления. Только после этого у электронного билета появится штрих-код, с помощью которого можно будет пройти через специальный турникет, отмеченный наклейкой, что он принимает электронные билеты.

В ЦППК напоминают, что система продажи через приложение функционирует в тестовом режиме, сотрудники компании внимательно изучают все комментарии пользователей.

Напомним, также онлайн продажа билетов работает на Ленинградском направлении, там купить проездной можно через приложение РЖД.