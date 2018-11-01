На Кутузовском проспекте изменили схему движения

На одной из главных магистралей Москвы, Кутузовском проспекте, обновилась схема движения, сообщил официальный портал правительства и мэра столицы. Пропускная способность трассы благодаря этому выросла на 1800 машин в час, отдельные участки теперь можно проехать в три раза быстрее.

Этого эффекта удалось достичь, перерисовав разметку. Периодически так делают во многих проблемных местах, где есть возможность. Действующие полосы немного сужают, и за счет этого делают дополнительный ряд. На проспекте так сделали на участке от Минской улицы до поворота на Рублевское шоссе. Там теперь не четыре ряда, а пять, а у подъезда к Триумфальной арке со стороны Минской улицы - не три, а четыре.

В Дептрансе считают, что это позволит проехать загруженные участки в среднем на 10 минут быстрее.