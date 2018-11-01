Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы

Эксперты определили топ-10 достопримечательностей Москвы, чаще всего упоминаемых в СМИ. В основе рейтинга, подготовленном "Вечерней Москвой" и "Медиалогией", лежат публикации за сентябрь этого года (более 46 200 источников).

На первой позиции рейтинга - ВДНХ (11 487 упоминаний). Именно там прошла 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, открылся центр "Техноград", а от южного вестиюбся запустили первые в столице электробусы.

На втором месте символ Москвы - Красная площадь (6553 упоминаний). Ее упоминали в связи с фестивалем "Спасская башня", презентацией Григорием Лепсом частной коллекции в Историческом музее Москвы. Тройку лидеров замыкает Большой театр (6177 упоминаний). Самые громкие информационные поводы - фестиваль "Круг света" и премьера первого в истории ГАБТ мюзикла "Кандид".

На четвертом месте расположился парк "Зарядье" (5127 упоминаний). На пятой строчке - Третьяковская галерея (4306 упоминаний). Основная часть упоминаний связана с выставками "В будущее возьмут не всех" и "Сокровища музеев России".



В нижней части рейтинга находятся Храм Христа Спасителя (4233 упоминания), МХТ имени Чехова (3462 упоминаний), Парк Победы (3247 упоминаний). Девятое место занимает Парк Горького (2 904 упоминания).

Замыкает рейтинг Музей-заповедник Царицыно (2 516 упоминания). Способствовало этому проведение ряда мероприятий: фестиваль "Круг света", Международный день пожилых людей.