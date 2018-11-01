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01.11.2018 21:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Приют комедианта" приедет на гастроли в Москву

Текст: Светлана Мазурова
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Гастроли петербургского театра "Приют комедианта" в Москве, Театр им. Вахтангова, Театр им. Маяковского, 4-9 ноября
Сцена из спектакля "Собачье сердце" Максима Диденко. В роли профессора Преображенского - народный артист России Николай Чиндяйкин. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта" Сцена из спектакля "Собачье сердце" Максима Диденко. В роли профессора Преображенского - народный артист России Николай Чиндяйкин. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Сцена из спектакля "Собачье сердце" Максима Диденко. В роли профессора Преображенского - народный артист России Николай Чиндяйкин. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

Петербургский театр "Приют комедианта" привезет пять спектаклей: "Толстого нет", "Любовная история", "Братья", "Собачье сердце" и "Смерть Тарелкина".

Это первые большие гастроли театра в Москве за его 30-летнюю историю. Пройдут они на Новой сцене Театра им. Евг. Вахтангова (спектакль "Толстого нет") и на Сцене на Сретенке Театра им. Вл. Маяковского.

4 ноября - "Толстого нет", полудокументальная драма о семье великого Льва Толстого, сочинили которую драматург Ольга Погодина-Кузмина и режиссер Денис Хуснияров.

Ясная Поляна, 1910 год. Несколько дней из жизни семьи Толстых. Отношения с женой у Льва Николаевича серьезно осложнены. Что стало причиной разлада между супругами, прожившими в браке 48 лет?

В роли Софьи Андреевны звезда петербургской сцены, народная артистка России Ольга Антонова.

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5 ноября - "Любовная история" по одноименной новелле культового немецкого драматурга ХХ века Хайнера Мюллера. Это первая работа режиссера Дмитрия Волкострелова на большой сцене, в 2013-м она потрясла театральный Петербург.

"Приют комедианта" вернул постановку на сцену в октябре нынешнего года. Размышление об отношениях мужчины и женщины, спектакль-провокация, который играют до последнего зрителя.

В театре считают, что спектакль понравится поклонникам Джона Кейджа и минимализма в искусстве, азартным зрителям, которые не боятся вступить с режиссером в игру. А также тем, кто любит быть сотворцом спектакля, а не пассивным наблюдателем.

6 ноября - спектакль "Братья". Постановка Евгении Сафоновой по роману "Братья Карамазовы", спектакль-коллаж из фрагментов текста Достоевского, действие для тех, кто искушен, для сильных духом, готовых к откровенности Достоевского и его героев.

Перед зрителями предстанет внутренний мир Карамазовых и природа их сознания.

8 ноября - спектакль Максима Диденко "Собачье сердце". Культовое произведение Булгакова, рассказанное с помощью современных технологий.

В роли профессора Преображенского - актер МХТ имени Чехова, народный артист России Николай Чиндяйкин.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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9 ноября - постановка "Смерть Тарелкина" о чиновнике средней руки, который сымитировал собственную смерть. Комедия-шутка Сухово-Кобылина у молодого режиссера Семена Серзина - черная комедия, яркая, смелая и актуальная, адресованная поклонникам театрального авангарда, любителям жанра хоррор, защитникам гражданских свобод и участникам митингов.

Четыре из пяти спектаклей поставили режиссеры - лауреаты премии "Прорыв". Семен Серзин дважды был номинирован на эту премию (в 2014 и 2018 годах), единственную в России, которая поддерживает служителей Мельпомены в возрасте до 35 лет. В течение десяти лет ее ежегодно получают лучшие молодые театральные деятели Петербурга.

Эта премия по традиции отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера.

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