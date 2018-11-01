Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту отключения водоснабжения в городе Поворино, где из-за повреждения магистрального трубопровода без воды остались 17 тысяч человек. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В результате ЧП без централизованного водоснабжения остались 3680 частных домов, 134 многоквартирных дома, объекты социальной инфраструктуры. По данным МЧС, место порыва трубопровода было обнаружено возле дома 103 по улице Ленинской.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их планируют завершить к концу рабочего дня 1 ноября. После этого власти обещают возобновить подачу воды в дома.