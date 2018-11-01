Новости

Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
Форвард БК "Химки" посетил центр для бездомных людей 16:09
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма 16:09
Ленфильм снимет под Калининградом приключенческое кино для подростков 16:08
ХХI Елисаветинско-Сергиевские чтения прошли в Кремле 16:08
На Ярославском направлении запустили онлайн продажу билетов 15:57
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом 15:48
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе 15:47
Директор Театра на Малой Бронной заявил, что Страхова никто не бил 15:42
В Мурманске загорелось научное судно "Вильнюс" 15:39
Эмир Кустурица представил новую книгу 15:38
Ежедневно эфир "Матч ТВ" смотрят в среднем 7,7 миллиона человек 15:30
Лукашенко рассказал о ключевых вопросах саммита ОДКБ 15:28
Раненного при взрыве в Архангельске сотрудника ФСБ доставят в Москву 15:23
Арест Вышинскому продлили до 28 декабря 15:17
Хэллоуин в Японии станет платным 15:14
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни" 15:13
Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи 15:10
В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины 15:08
Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом 15:07
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 15:07
Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино" 15:06
В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем

Текст: Анна Скудаева (Воронеж)

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту отключения водоснабжения в городе Поворино, где из-за повреждения магистрального трубопровода без воды остались 17 тысяч человек. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек

В результате ЧП без централизованного водоснабжения остались 3680 частных домов, 134 многоквартирных дома, объекты социальной инфраструктуры. По данным МЧС, место порыва трубопровода было обнаружено возле дома 103 по улице Ленинской.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их планируют завершить к концу рабочего дня 1 ноября. После этого власти обещают возобновить подачу воды в дома.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
В Уфе началась очная ставка подозреваемых в изнасиловании полицейского