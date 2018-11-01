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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Двери в море

Северный речной вокзал откроют в 2020 году
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
Знаменитый Северный речной вокзал - архитектурный памятник, последние 8 лет простоявший закрытым, - начали ремонтировать и обещают открыть обновленным в 2020 году. Практически все детали, включая звезду со Спасской башни Кремля и часы с Вознесенского собора, бережно отреставрируют и вернут на место.
Реставрацию Северного речного вокзала планируется завершить к концу первого квартала 2020 года. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Реставрацию Северного речного вокзала планируется завершить к концу первого квартала 2020 года. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Реставрацию Северного речного вокзала планируется завершить к концу первого квартала 2020 года. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Вокзал использовался вплоть до 2010 года. В последние время он находился в плачевном состоянии. В 2016 году здание передали Москве из федеральной собственности, и теперь им управляет ГУП "Мосгортранс". Замгендиректора предприятия Роман Соболев говорит, что после завершения работ вокзал снова станет не только важным транспортным узлом, но и популярным местом отдыха. "Это было задумано еще архитектором Алексеем Рухлядевым - на крыше вокзала и внутри него находились популярные рестораны, внутренние помещения и фасады были богато декорированы, - рассказал он "РГ". - Все это сохранится - после реставрации, к примеру, крыша останется эксплуатируемой, здесь снова сможет открыться ресторан. Кроме того, в самом вокзале появится музей водного транспорта".

Фото: Личный архив Николая Аввакумова/ wikimedia.org
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Проект реставрации пока проходит экспертизу и должен быть готов в декабре. Если все пойдет по плану, то вокзал будет готов к концу первого квартала 2020 года. Сейчас на нем идут противоаварийные работы, поскольку капремонт здесь в последний раз проводили более 40 лет назад. Многие ажурные колонны растрескались и частично обвалились, скульптуры на верхних этажах тоже разрушились и облезли. В процессе реставрации с них снимут 3D-копии, а сами статуи демонтируют и увезут в мастерские, чтобы там предать им первоначальный облик.

Реставрация затронет не только здание вокзала, но и привокзальную площадь, пирс и парк - все воссоздадут по документам, чертежам и фотографиям 1930-х годов. Причал вокзала сейчас способен принимать до 24 судов в сутки, а в перспективе мощность можнет вырасти до 30 кораблей, в том числе морских. Причал, несмотря на закрытый вокзал, активно используется каждую навигацию - от него уходят круизные теплоходы в Санкт-Петербург, Пермь, Уфу, Астрахань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и многие другие города.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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