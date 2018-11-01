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01.11.2018 21:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы

Текст: Иван Пышечкин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ 11 районов столицы, два соответствующих распоряжения были опубликованы в четверг на сайте правительства столицы.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы

Главой управы Хорошевского района назначается Сергей Бахров, района Сокол - Алексей Борисенко, района Восточное Дегунино - Александр Емельянов, района Аэропорт - Юрий Сугаков, района Левобережный - Юрий Фисенко, Войковского района - Дмитрий Янишевский, района Коптево - Николай Катанов, Молжаниновского района - Сергей Любарский, Дмитровского района - Сергей Перхун, говорится в тексте распоряжения.

Также в четверг на сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение, согласно которому главой управы Красносельского района назначается Светлана Вахнина, а главой управы района Хамовники - Ольга Шовгеня.

Трое из назначенцев при этом уже занимали должности глав управ московских районов. Так, Сергей Бахров освобождается от должности главы управы района Сокол, прекращаются полномочия Юрия Сугакова в должности главы управы района Коптево, а Юрий Фисенко перестает возглавлять управу Дмитровского района.

Служебные контракты с главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы. При этом длительность контракта не должна превышать предельный срок замещения данных должностей.

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