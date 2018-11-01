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01.11.2018 19:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о величине прожиточного минимума пенсионеров в Москве на 2019 год. Он повысится до 12 тысяч 115 рублей. Текст закона был опубликован на сайте столичной мэрии в четверг.

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Прожиточный минимум пенсионеров определяет размер региональной социальной доплаты к пенсии. Доплата положена неработающим пенсионерам, у которых сумма всех пенсионных выплат ниже этой планки.

Аналогичный документ о размере прожиточного минимума в Москве на 2018 год текстом закона признается утратившим силу.

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