Трагедию уничтожения Минского гетто обсудят историки России и Беларуси

Завтра на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет международный круглый стол "Минское гетто: 75 лет спустя". Мероприятие посвящено историческому осмыслению одной из страшных трагедий ХХ века. День 21 октября 1943 года - официально признанная дата уничтожения Минского гетто. Здесь в годы Великой Отечественной войны фашистами было убито более 100 тысяч евреев, согнанных в Минск с территорий БССР, стран Западной, Центральной и Восточной Европы.

Трагические страницы прошлого, связанные с историей Холокоста, показывают необходимость его углубленного изучения, острую актуальность этой проблематики в свете глобальных вызовов современности, таких как: экстремизм, религиозный фанатизм, проявления антисемитизма, расизма, дискриминационных тенденций.

К участию в круглом столе приглашены ведущие специалисты по истории Холокоста, еврейской диаспоры, еврейского народа из учебно-научных центров Российской Федерации, Израиля, Республики Беларусь, представители общественных организаций, а также Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и Посольства Израиля в Российской Федерации.

Мероприятие организовано по инициативе исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (лаборатория истории диаспор). Его соорганизаторами также выступили Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси (Израиль), Институт истории Национальной академии наук Беларуси, исторический факультет Белорусского государственного университета, Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", Федеральное информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа", Центр истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, Государственный академический университет гуманитарных наук. Информационным партнером мероприятия стала газета "СОЮЗ: Беларусь - Россия".

По итогам круглого стола планируется публикация сборника материалов в серии "Труды исторического факультета МГУ".