Ученые: Россияне больше всего сахара потребляют из газировки

Россияне больше всего сахара потребляют из газированных напитков. По этому критерию они опередили даже такие популярные кондитерские изделия, как шоколад и конфеты. Об этом в ходе 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов сообщила научный сотрудник лаборатории иммунологии "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева.

С 2013 по 2016 годы центр опросил 11.850 человек из 24 российских городов во всех федеральных округах страны. Респондентов разделили на несколько возрастных групп: 12-17 лет, 18-30, 31-45 и 46-60 лет. При этом в каждой группе было не менее 150 мужчин и столько же женщин.

- Результаты тоже разделили на несколько групп: редкое потребление - 1-3 раза в месяц, более частое - раз в неделю, 2-4 и 5-6 раз в неделю. Самые крупные потребители сладких газированных напитков - это Центральный и Южный федеральный округа. Несмотря на это, данные по потреблению по всем округам сильно не отличаются, и большой разницы в мы не прослеживаем, - уточнила Солнцева.

Отдельно она рассказала о результатах в Центральном федеральном округе. Здесь было опрошено 2043 человека. При этом 33 процента из них вообще не пили газировку. Из оставшихся большинство делали это от одного до трех раз в месяц, а от 5 до 10 процентов любителей газировки - ежедневно.

- Я как врач диетолог должна сказать, что на практике у нас и некоторые спортсмены пьют газировку по несколько раз в день. При покупке такого напитка люди обычно руководствуются вкусовыми качествами, чаще предпочитая вкус апельсина. При этом хочется отметить, что избыточный вес не всегда возникает из-за неправильного питания - это многофакторная патология, - добавила Татьяна Солнцева.

По ее словам, сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям снизить количество продуктов с содержанием добавленных сахаров до десяти процентов от общей потребляемой энергии. То есть если вы ежедневно потребляете 2000 килокалорий, то 200 из них можно отвести на сладости. Это примерно 40-50 граммов сахара или пол-литровая бутылка газировки. Также диетолог рассказала, что в Центральном федеральном округе год от года растут продажи всех напитков, однако, по ее мнению, это совсем не означает увеличения потребления сладкой газировки.

- В связи с пропагандой здорового образа жизни и стремлением людей к физической активности и потреблению здоровой пищи большая часть этого роста относится к покупке обычной бутилированной воды, - подытожила Солнцева.