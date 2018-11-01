В Москве пройдет открытие "тургеневского квартала"

8 ноября пройдет торжественное открытие "тургеневского квартала", которое приурочено к 200-летнему юбилею писателя. На территории музейного комплекса будет установлен первый в Москве памятник классику русской литературы.

В 2007 году по распоряжению Правительства Москвы Государственный музей Пушкина получил дом для создания музея Тургенева.

Была проведена реставрационная работа, появилась небольшая экспозиция.

Указом президента в 2015 году "О праздновании юбилея Тургенева" создана юбилейная программа, в рамках которой были предложены полная историческая реставрация дома на Остоженке и создание большой музейной экспозиции. Безымянный сквер рядом с домом также стал частью музейного комплекса.

"Сейчас реставрационные работы завершены. Вбиты последние гвозди, закручены последние шурупы. Это была, безусловно, серьезная и ответственная задача, которую мы выполнили. Кроме первого в Москве памятника Тургеневу, на территории сквера, прилегающего к территории музея, установлена скульптура "Муму", - сказал директор музея Пушкина Евгений Богатырев на пресс-конференции, приуроченной к 200-летию Тургенева.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев поделился с журналистами подробностями реставрационных работ:

"Первой задачей было проведение научной реставрации, восстановление исторического облика дома. У здания появился цокольный этаж, его приспособили под технические помещения, остальные комнаты приобрели исторический облик. И все это для того, чтобы москвичи могли познакомиться с этим чудесным зданием".

Руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский добавил:

"Не нарушая аутентичность, нужно было оснастить здание современными технологическими средствами. И это успешно выполнено".

Экспозиция в Музее Тургенева на Остоженке

Сотрудники Государственного музея А.С. Пушкина несколько лет кропотливо готовились к открытию новой экспозиции в филиале "Дом-музей И.С. Тургенева". Они провели комплектацию произведений искусства в "московскую тургеневскую коллекцию", атрибутировали и реставрировали. Всего было отреставрировано 768 предметов. Наиболее ценные экспонаты музея: автографы И.С. Тургенева; письма писателя графине фон Меренберг; один из последних прижизненных портретов Тургенева, написанный художником Ф.Е. Буровым; фарфоровая ваза для фруктов, которая при жизни писателя находилась в его орловском имении Спасское-Лутовиново, и многое другое.

Постоянная экспозиция разместится в 12 залах музея. В его художественную концепцию заложена идея образности, и залы экспозиции - словно миры, в которых жил, творил, любил Иван Тургенев. Так, в экспозиции представлены: Мир дороги и странствий Тургенева; Мир матери; Мир женщин остоженского дома; Мир творчества и другие.

Музейный комплекс И.С. Тургенева в цифрах

- Общая площадь "Дома-музея И.С. Тургенева" - 992 кв.м;

- Общее количество экспонатов - 1500 предметов;

- С ноября 2018 года до конца 2019 года музей планирует принять 75 тыс. человек.

Прямая речь

Директор государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Петрович Бак:

- Юбилей - это повод по-новому заговорить о Тургеневе. Безусловно, гвоздем московской юбилейной программы является открытие музея на Остоженке. Я должен отметить своеобразный подвиг музейных работников, так как все это делалось огромным трудом…

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский:

- Вкусный музей, потрясающая экспозиция, содержательность и продуманность решений. Город к юбилею И.С. Тургенева готов!

Кстати

В 1840 году Варвара Петровна Тургенева сняла дом по адресу Остоженка, 37. Варвара Петровна прожила в доме 10 лет. Иван Сергеевич часто навещал матушку в сером доме с белыми колоннами. Особняк на Остоженке был описан писателем в повести "Муму" (1852 г.).

"Серый особняк с белыми колоннами" москвичи до сих пор называют "Домом Муму", с тех самых пор как на нем была установлена мемориальная доска с соответствующим упоминанием.