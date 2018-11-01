В Подольске изъяли 12 тысяч литров контрафактного алкоголя

Работник одной из подмосковных фирм, занимающейся реализацией алкогольной продукции, решил часть товара продавать самостоятельно, минуя предприятие. Его бизнесу не дали развернуться сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Подольска - в гараже, который он арендовал, обнаружили свыше 12 тысяч литров без необходимой лицензии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские изъяли 27 тысяч бутылок водки, вина, шампанского и коньяка, оклеенных федеральными специальными марками с признаками подделки. Образцы напитков направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Всего из незаконного оборота изъято спиртосодержащей продукции на сумму более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено пока по статье 171.3 УК РФ - "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Потерять свободу можно на 5 лет. Арендатора гаража взяли под стражу.

Предстоит выяснить, всю ли продукцию, обнаруженную на импровизированном складе, задержанный брал на своей фирме и продавал на сторону. Не исключено, что часть напитков была произведена в кустарных подпольных цехах с нарушением технологии и санитарных норм, и, возможно, с добавлением метилового спирта. Если обнаружат яд и случаи отравления - добавятся новые статьи. И еще полиция выясняет, у кого он покупал фальшивые акцизные марки.