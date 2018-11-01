В Подольске изъяли 12 тысяч литров поддельного алкоголя

Работник одной из фирм, занимающейся реализацией алкогольной продукции, решил часть товара продавать самостоятельно, минуя родное предприятие.

Его бизнесу не дали развернуться сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Подольска - в гараже, который он арендовал, обнаружили свыше 12 тысяч литров спиртного без лицензии. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские нашли 27 тысяч бутылок водки, вина, шампанского и коньяка, оклеенных федеральными специальными марками с признаками подделки. Арендатора гаража взяли под стражу. Не исключено, что часть напитков была произведена в подпольных цехах с нарушением санитарных норм и, возможно, с добавлением метилового спирта. Если обнаружат яд и случаи отравления - добавятся новые статьи. Полиция выясняет, кому он продавал продукцию.