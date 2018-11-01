В Тамбове сделали съедобную деревню

В Тамбове назвали победителя всероссийского конкурса кондитеров. Финалисты из 17 регионов вырастили сладкую березу, изготовили торт-заповедник и новогоднюю деревеньку с вишневой прослойкой. Она и выиграла.

Лучшего кондитера в России выбрали впервые. Конкурсы профессионального мастерства Минтруд проводит с 2011 года, ежегодно награждая выдающихся профессионалов сразу в нескольких отраслях. Пока в Тамбове выясняли, кто слаще, в Тольятти определили лучшего матроса речного флота, а в ЯНАО - виртуоза нефтедобычи.

В 2017 году Тамбовская область удачно провела конкурс трактористов-машинистов. На этот раз ей предложили состязание со вкусом. В кулинарном колледже Тамбова оказалась первоклассная лаборатория, оборудованная по последнему слову поварской техники - участники оценили. На финал приехали лучшие кондитеры Дальнего Востока и Якутии, Крыма, Приволжья и Средней полосы, победители региональных отборов. За шесть часов каждый испек по два одинаковых торта: парадный для показа и простой, без украшений - на дегустацию.

- Секрет хорошего торта - его надо приготовить с любовью, - рассказала главный эксперт конкурса Галина Кулешова. - С душой можно и обыкновенную шарлотку сделать особенной: взбить сливки с сахаром, смазать ими верх, запечь - получится нарядная и вкусная корочка.

Финалисты шагнули много дальше шарлотки. Татьяна Дроздова с Сахалина изготовила торт в японском духе - она кондитер в суши-баре.

- Японцы любят все сдержанное, натуральное, цвета предпочитают коричневый и зеленый. Я окрасила торт зеленым чаем, внутри вишневый мусс, сверху шоколадные палочки.

Забайкалье испекло полянку в тайге: тонкой работы кедровые шишки, цветущий багульник из сливок и бисквит, запеченный в серый и зеленый мох. Севастополь показал яркий модульный торт - со сменными украшениями он подойдет к любому празднику. Рязань сделала карамельную березу, склонившуюся над есенинскими строками. Березу окружают разноцветные, глянцевые яблоки и груши - рязанская земля еще и родина Мичурина.

23-летний Александр Боярский из Тамбова - пятый ребенок в большой семье. Поэтому испек он целую деревеньку для новогоднего стола: шоколадные домики под крышами из белой глазури, морозное напыление, внутри - малина в сиропе и вишневая прослойка.

- Месяц думал, перепробовал несколько вариантов. Главное - вкус, он должен взрывать мозг. Даже стихи об этом торте написал…

Семейные ценности, филигранное исполнение и удивительный вкус покорили судей - Боярскому отдали первое место и сертификат на 300 тысяч рублей от Минтруда. На премию Александр думает открыть свое дело.