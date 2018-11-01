В Тамбове сделали съедобную деревню

Новости

Видео: Как научиться инвестировать? Советы экспертов для начинающих 18:13
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы 18:04
В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT 18:00
Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску" 17:57
В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом 17:48
Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли 17:47
В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек 17:46
В Пензе замминистра промышленности задержали за взятку 17:30
В Петербурге художники из России и Германии устроили импровизацию 17:29
Во Флориде автомобиль въехал в толпу пешеходов 17:28
"Кашалот" без рубки: перспективную подлодку представили во Франции 17:26
Танкер Балтфлота "Лена" вернулся из похода в Средиземноморье 17:18
"Газпром" нарастил поставки газа в Германию на 11,2 процента 17:16
Иран пригрозил Израилю последствиями за его попытки поссорить Тегеран с ЕС 17:04
Зачем в печь кладут монеты 17:03
Литовский "Железный волк" войдет в состав танковой дивизии бундесвера 17:03
Бежавших в Бангладеш мусульман вернут в Мьянму в ноябре 17:02
В Архангельске усилили меры безопасности после теракта в здании ФСБ 17:02
Сбой в пополнении "Тройки" произошел из-за сбоя у провайдера 16:59
Кадастровая стоимость жилья снизилась в Москве 16:57
Нацпарк "Земля леопардов" в Приморье перешел на особый режим 16:49
Птицы на Куршской косе из-за теплого лета дважды вывели потомство 16:48
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 17:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тамбове сделали съедобную деревню

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
В Тамбове назвали победителя всероссийского конкурса кондитеров. Финалисты из 17 регионов вырастили сладкую березу, изготовили торт-заповедник и новогоднюю деревеньку с вишневой прослойкой. Она и выиграла.

Лучшего кондитера в России выбрали впервые. Конкурсы профессионального мастерства Минтруд проводит с 2011 года, ежегодно награждая выдающихся профессионалов сразу в нескольких отраслях. Пока в Тамбове выясняли, кто слаще, в Тольятти определили лучшего матроса речного флота, а в ЯНАО - виртуоза нефтедобычи.

Фото: Алексей Сухоруков/ РГ
Тамбовчанка превратила свою любовь к сладкому в бизнес

В 2017 году Тамбовская область удачно провела конкурс трактористов-машинистов. На этот раз ей предложили состязание со вкусом. В кулинарном колледже Тамбова оказалась первоклассная лаборатория, оборудованная по последнему слову поварской техники - участники оценили. На финал приехали лучшие кондитеры Дальнего Востока и Якутии, Крыма, Приволжья и Средней полосы, победители региональных отборов. За шесть часов каждый испек по два одинаковых торта: парадный для показа и простой, без украшений - на дегустацию.

- Секрет хорошего торта - его надо приготовить с любовью, - рассказала главный эксперт конкурса Галина Кулешова. - С душой можно и обыкновенную шарлотку сделать особенной: взбить сливки с сахаром, смазать ими верх, запечь - получится нарядная и вкусная корочка.

Финалисты шагнули много дальше шарлотки. Татьяна Дроздова с Сахалина изготовила торт в японском духе - она кондитер в суши-баре.

- Японцы любят все сдержанное, натуральное, цвета предпочитают коричневый и зеленый. Я окрасила торт зеленым чаем, внутри вишневый мусс, сверху шоколадные палочки.

Фото: Борис Ярков/РГ
Школьник из Екатеринбурга вошел в число лучших молодых кондитеров

Забайкалье испекло полянку в тайге: тонкой работы кедровые шишки, цветущий багульник из сливок и бисквит, запеченный в серый и зеленый мох. Севастополь показал яркий модульный торт - со сменными украшениями он подойдет к любому празднику. Рязань сделала карамельную березу, склонившуюся над есенинскими строками. Березу окружают разноцветные, глянцевые яблоки и груши - рязанская земля еще и родина Мичурина.

23-летний Александр Боярский из Тамбова - пятый ребенок в большой семье. Поэтому испек он целую деревеньку для новогоднего стола: шоколадные домики под крышами из белой глазури, морозное напыление, внутри - малина в сиропе и вишневая прослойка.

- Месяц думал, перепробовал несколько вариантов. Главное - вкус, он должен взрывать мозг.  Даже стихи об этом торте написал…

Семейные ценности, филигранное исполнение и удивительный вкус покорили судей - Боярскому отдали первое место и сертификат на 300 тысяч рублей от Минтруда. На премию Александр думает открыть свое дело.

Общество Ежедневник Стиль жизни Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Центральная Россия Правительство Минтруд ЦФО Тамбовская область Тамбов РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма