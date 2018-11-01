Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино"

Мэрия столицы решила отказаться от строительства крупного транспортно-пересадочного узла в районе Строгино. Такое решение принял глава города Сергей Собянин на заседании градостроительно-земельной комиссии, сообщил официальный портал столичного правительства.

Поводом для такого решения стали жалобы местных жителей. Люди, знакомые с проектом ТПУ "Строгино", настаивали на сохранении существующей застройки района. В числе прочего на территории, ранее отведенной под строительство, находится перехватывающая парковка метро, частная стоянка и торговые павильоны.

Ранее в составе ТПУ "Строгино" планировали построить коммерческий центр и административное здание с подземным паркингом.