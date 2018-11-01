Морозные снежные вечера не за горами. И в это время многие из нас были бы совсем не против отправиться вслед за сказочным героем - на печь. Зачем в основу домашнего очага закладывают монеты, когда печь начинает петь и почему может лопнуть - "РГ" выяснила все тонкости древнего ремесла у настоящего профессионала.

Извилистым путем

Биография Антона Романова извилиста, как печной дымоход. Недоучившись в 90-е на врача, он работал медбратом на скорой помощи и тележурналистом, собирал мебель и продавал рекламу.

- Я хотел найти работу, чтобы быть самому себе хозяином… Увидел объявление в интернете: "Курсы печников в Аннинском районе, за две недели сложим три печи". Позвонил - все оказалось верным, только объявление прошлогоднее, - рассказал Антон. - На вопрос, где еще можно научиться этому ремеслу, сказали: в Екатеринбурге учат, в Петрозаводске... Мужчина на том конце провода помолчал и предложил: "Я в Подмосковье еду печку класть. Хочешь ко мне подмастерьем?" Так я познакомился с Леонидом Викторовичем Онуфриевым, которого считаю своим учителем. У него два высших образования, он работал айтишником на казахском нефтепроводе, а когда переехал в Россию, стал печи класть. Эксперт и педант - все рассчитано и выверено. У него я научился и строить, и проектировать.

У Онуфриева Антон отучился три года, потом стал работать сам.

- В нашем ремесле половина - каменщики. Они не имеют понятия, как работает печь. Это живая конструкция, она движется в процессе работы. Нагреваясь - расширяется, остывает - сжимается. Поэтому грамотный печник вкладывает между кирпичами в горячей зоне базальтовый картон - он играет роль демпфера и создает тепловой зазор. Если этого не сделать, печь быстро выйдет из строя, просто лопнет.

Так случилось с печкой, сложенной предшественником Антона в дачном поселке под Воронежем. Мало того что ее создатель не знал о тепловом зазоре и о других тонкостях - он еще и кирпич использовал не специальный, а обычный, строительный. Печь получилась никудышной: не грела, а дверца вскоре вывалилась.

- Я люблю плохих печников, они обеспечивают меня работой, - улыбается Антон, набирая густой раствор на мастерок. Каждый кирпич он долго подгоняет по месту, с разных сторон постукивая по нему молотком на длинной ручке и проверяя геометрию уровнем - тепловую машину строит, не дровяной сарай.

Правильно сложенная печь не только экономит дрова, но и выбрасывает в атмосферу минимум вредных веществ

Печь, которую складывает Романов, прогрессивной конструкции, купольная. Если в обычной нагревается лишь зона топки и дымохода - это хорошо видно в тепловизор, - то купольная отдает тепло всей своей поверхностью. Под фасадом из темно-оранжевого кирпича скрывается система вертикальных каналов, по которым курсируют горячие газы, прогревая тело печи. Этот каменный орган при желании можно даже заставить звучать, только желающих возвести у себя дома музыкальную печь Антон пока не встретил.

- Сильная тяга неэффективна. Большая часть тепла улетает в трубу, космос топишь. Необходимо поддерживать постепенный прогрев печи, начиная с низких температур. Подачей кислорода через поддувало можно регулировать газовый баланс в горячей зоне и поддерживать нужную температуру.

В печи, которую Романов строит сейчас, газовая смесь догорает во второй камере, верхней. Ее дверца стеклянная, и во время топки за ней будет красиво переливаться в красноватой тьме синий, алый и желтый языки плазмы. Налюбовавшись наглядной термодинамикой, в камере можно печь хлеб и запекать мясо, топить молоко и томить овощи. Стекло в дверце, понятно, огнеупорное, но оно не нагревается - не касаясь дверцы, поток горячих газов по точно рассчитанной траектории уходит в устье дымохода, хайло.

С умом сложенная печь не только экономит топливо - дрова достаточно подкладывать дважды в сутки, - но и выбрасывает в атмосферу минимум вредных веществ.

Тонкая работа

Перед встречей с мастером заказчик печи должен четко представлять, для чего она ему нужна: обогревать помещение, готовить пищу, подавать пар в баню, печь хлеб, жарить мясо или что-то еще.

- В зависимости от задачи можно сложить печь канальную или купольную, русскую, помпейскую или неаполитанскую, мангал, коптильню, очаг, - поясняет Антон.

В соответствии с поставленной задачей печник рисует эскиз, закладывает фундамент и приглашает заказчика на особый ритуал. В углы будущего домашнего очага необходимо положить по монете.

- Печь - душа дома. Монетами хозяин закладывает основу благополучия и здоровья всех, кто в нем живет.

Каждый кирпич Романов шлифует на точильном камне, снимая заводские задиры и неровности. Для стыков убирает болгаркой углы и вырезает ниши. Рабочая площадка перед домом покрыта тонкой оранжевой пылью, работает печник в наушниках и респираторе. Горячая зона выкладывается огнеупорным кирпичом. Поскольку режим работы дачной печи жесткий: затопили - остыла, затопили - остыла (классическая русская печь работала с осени по весну), то топливник сделан сменным: через 7-10 лет его можно переложить, не разбирая всей печи.

- Золотое правило у печника одно: размер поддувала должен быть равен сечению дымохода. Если его соблюдать и использовать правильные материалы, печь будет работать хорошо.

На постройку уходит 700-1000 кирпичей. Продаются они поштучно, и плата печнику рассчитывается из их количества. Романов использует витебский кирпич, недорогой и качественный, 35 рублей за штуку. Есть вариант подороже - за 65. 120 стоит идеальный прибалтийский кирпич. За 230 рублей можно купить бельгийский, ручной работы: он меньше стандартного и сильно "гуляет" в размерах, поэтому расход увеличивается в 1,3 раза. Но заказывают и его.

Огнепоклонник

Готовую печь моют в двух водах и покрывают лаком. По желанию заказчика можно отделать внешнюю поверхность декоративной штукатуркой или изразцами.

Следующий ответственный момент - первый пуск. Свежесложенная печь содержит в себе около полутонны воды. Если начать топить ее сырой, вода превратится в пар и печь треснет. Сначала ее просушивают. Летом - естественным путем, за три недели. С осени по весну - помещая на неделю в нижние воздуховоды тэны.

Когда печь высохла, первым делом необходимо сжечь в зольнике газету. Пламя бумажного факела создает внутри печи нужное движение. Затем минут 20-30 топить мелкими дровами. После этого изделие можно предъявлять заказчику.

- Железные печи излучают жесткий, обжигающий жар. Тепло разогретого камня - мягкое. Оно не опаляет кожу, а проникает сквозь нее, согревая душу… Как мамка ласкает, - в речи Антона физика затейливо чередуется с лирикой. - Я с детства люблю огонь. Лет семь мне было, когда на пикнике я не смог разжечь костер с одной спички, а ровесник Дима - смог. Эта детская досада как-то отложилась в душе. С тех пор я сроднился с огнем: вижу его, чувствую.

За шесть лет Антон Романов построил более 40 печей 26 разновидностей. Приходилось работать в городах и глухих селениях, летом и зимой. Бытовые неудобства печника не пугают - в холодном недостроенном доме он затягивает свою рабочую зону полиэтиленом, включает там тепловую пушку и живет по две-три недели.

- Я турист по жизни и к подобным условиям привык, - заключил, улыбаясь, Антон.



Кстати



Самые хорошие дрова для печи - березовые и дубовые. Береза дает много жара, плотная дубовая древесина долго горит и не оставляет пепла. Сосна и другие хвойные не годятся - вместе с газами в дымоход улетает смола, оседая на его стенках черным монолитным панцирем.



Важный орган управления печью - вьюшка, или заслонка дымохода. Она перекрывает выход тепла в трубу, одновременно прекращается подсос в дом холодного воздуха из оконных и дверных щелей. Чтобы не отравиться угарным газом, закрывать вьюшку нужно, лишь когда дрова полностью прогорели, а в топке остался только пепел.