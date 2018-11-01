Задержана банда "черных риелторов", убивавших одиноких москвичей

1 ноября Следственный комитет РФ объявил о задержании самой большой за последние годы банды "черных риелторов".

Эти люди, точнее, нелюди, в прямом смысле слова охотились на собственников столичных квартир.

Удивительно, но в этой банде было пополам мужчин и женщин. Восемь мужчин и восемь женщин. А организовал преступное сообщество житель Тверской области. Банда успешно функционировала несколько лет. Главарь, чью фамилию следователи до сих пор не называют, не только жестко руководил, ставил перед рядовыми членами задачи и придумывал варианты афер, но и сам активно участвовал в преступлениях.

Пока, по данным следствия, на счету этих граждан девять человеческих жизней. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, на самом деле остановить настоящий конвейер смерти удалось еще в конце марта этого года. Но СКР решил обнародовать детали операции только вчера.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, жертвами "черных риелторов" оказывались только одинокие москвичи. В большинстве своем это были пьющие граждане. Как указывается в официальных документах - "ведущие асоциальный образ жизни" люди.

У тех, кого бандиты выбирали жертвами, не было никаких шансов выжить. После того как бандиты получали их квартиры, они жестоко расправлялись со своими жертвами. Одних несчастных топили, других закапывали живьем, маскируя места их захоронения под официально созданные могилы. Кого-то расстреливали. И всегда тщательно скрывали следы преступлений. Поэтому банду так долго искали. Но все улики спрятать невозможно.

1 ноября СК на своем сайте выложил запись некоторых следственных действий по этому уголовному делу - показания на месте преступлений. Видно, что задержанный совершенно спокойно, без тени сожаления или раскаяния показывает на манекене, как тащил тело жертвы из машины, где закапывал...

Родилась страшная группировка еще в 2012 году. И за это время смогла заполучить пять московских квартир общей стоимостью около 28 миллионов рублей. Цена столичного жилья в то время составляла от 4 до 7 миллионов рублей.

Как только бандиты получали квартиры, хозяев топили, закапывали живьем, расстреливали

Сейчас у этих квартир новые хозяева, которые могут и не знать о "кровавом" прошлом своих квадратных метров. Но вне зависимости от этого в любом случае у этих граждан начнутся или уже начались большие и серьезные проблемы. Ведь "продажной" квартира стала в результате совершенного преступления. Сейчас она - улика в уголовном деле.

А потом, после окончания расследования и суда, жилье при отсутствии у собственника наследников, должна по закону превратиться в бесхозное имущество и достаться городу.

Дело возбудило СК по Тверской области. Из 16 фигурантов поровну жителей Московской и Тверской областей. У них сейчас на всех самые страшные статьи Уголовного кодекса - создание преступного сообщества, девять раз повторяется статья "Убийство", пять раз "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой".

В случае если суд примет доказательства следствия, то фигуранты получат огромные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. И еще, на обладателей этих уголовных статей по российскому законодательству никогда не распространится никакая амнистия.

В Следственном комитете особо подчеркивают, что поимка банды целиком - это результат исключительно совместной работы.

Как заявила Светлана Петренко, в раскрытии серии убийств и мошенничеств принимали активное участие следователи и криминалисты СК по Тверской области при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России.

На сегодняшний день участники преступного сообщества задержаны. Суд для них уже определил меры пресечения. Большинство будет сидеть и сидит под стражей, кто-то под домашним арестом.

Продлится это еще долго, ведь расследование уголовного дела продолжается.