Депутат Заксобрания Приморья стал фигурантом дела о растрате

Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит вопрос избрания меры пресечения депутату Законодательного собрания Приморья, исполнительному директору ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктору Милушу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата группой лиц или в особо крупном размере".

В пресс-службе ПАО "ДЭК" сообщили, что у них нет данных о задержании исполнительного директора и официально он находится в отпуске.

Виктор Милуш является депутатом Законодательного Собрания Приморья трех созывов подряд - четвертого, пятого и действующего шестого. Входит в комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.