Нацпарк "Земля леопардов" в Приморье перешел на особый режим

В национальном парке "Земля леопардов" в Приморье введет противопожарный режим. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на администрацию парка.

В парке усиленно патрулируют территорию, главная задача предупредить пожар. Из-за отсутствия осадков трава на охраняемых территориях высохла.

Здесь нет никакой аномалии - пожароопасный период в Приморье возникает каждую осень. Поэтому в нацпарке заранее восстановили более 177 километров минерализованных полос, они призваны останавливать лесные пожары. Также создан резервный запас топлива, вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность. В частности, у парка есть пожарные автоцистерны, лесопатрульные комплексы, воздуходувки и вездеходы.

В данный момент ни одного пожара на территории не зафиксировано. Тем не менее, на объекте временно запретили туристам отклоняться от маршрутов.

Справка "РГ"

В национальном парке "Земля леопарда" проживают 70 процентов от всех особей дальневосточного леопарда. Этот вид считается вымирающим и внесен в Красную книгу. Тем не менее, пусть медленно, но число дальневосточных леопардов увеличивается. В 2015-м году на территории нацпарка "Земля леопарда" проживало 57 взрослых особей. В прошлом году зоологи зафиксировали, что в границах парка проживает 86 взрослых особей и 21 детеныш.