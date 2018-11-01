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01.11.2018 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В исправительной колонии Приморья нашли мертвыми двоих осужденных

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье в исправительной колонии №39 двоих осужденных, находившихся в штрафном изоляторе, нашли мертвыми. Информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Приморью.

Представитель СК РФ по Приморскому краю сообщил, что ведомство начало доследственную проверку. По предварительным данным, причиной смерти осужденных стал суицид.

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Как отметил в телефонном разговоре с корреспондентом "РГ" руководитель Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" Владимир Найдин, члены ОНК Приморского края по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания отправятся в колонию, чтобы переговорить с сокамерниками погибших и составить свое представление о произошедшем.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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