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01.11.2018 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чиновников Башкирии уличили в растрате выделенных на жилье сирот денег

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В городе Октябрьском следственный отдел СУСК по РБ завел уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей чиновниками муниципалитета.

Фото: Depositphotos.com
СК уточнил детали расследования коррупционного скандала в Башкирии

По данным управления СКР по Башкирии, еще в марте 2016 году федеральный и республиканский бюджеты выделили городу почти 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Администрация Октябрьского заключила контракты с ООО "СУ-4" ОАО "Госстрой" на долевое участие в строительстве 19 квартир для детей-сирот. Дом должны были сдать до конца 2017 года. Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, еще до конца 2016 года, когда строительство не завершили даже наполовину, чиновники уже подписали акты приемки работ на 90 и 98 процентов. И оплатили застройщику 90 процентов стоимости квартир.

Вскоре стройка и вовсе приостановилась из-за отсутствия финансирования. В итоге дом остался без коммуникаций и не завершены также отделочные работы.

- В итоге преступной халатности должностных лиц администрации города по контролю за расходованием выделенных денежных средств бюджет Российской Федерации и Башкирии причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Кроме того чиновники не обеспечили жильем детей-сирот. Лица, причастные к этому преступлению устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

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