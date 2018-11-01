Фестиваль национальных литератур пройдет в Нижнем Новгороде

Третий фестиваль национальных литератур народов России пройдет с 3 по 5 ноября в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского.

Представители более 40 национальных языков приедут в столицу Поволжья из 25 регионов России, чтобы провести творческие встречи, чтения, лекции, концерты. Цель фестиваля: представить и объединить богатство и разнообразие культуры и литературы нашей большой страны.

Особенностью празднования 2018 года станет фестиваль национальных литератур народов России. При этом основной площадкой мероприятия станет Нижегородская ярмарка. На фестивале вниманию нижегородцев представят лекционную программу, литературную площадку с участием национальных авторов (презентации, творческие встречи, круглые столы), а также национальный фольклор, выступления сказителей и мастер-класс в рамках детской программы. Участники этого фестиваля - творческие национальные коллективы, которые также выступят на сцене на площади Минина и Пожарского.

Специальными гостями праздника станут: поэт Дмитрий Воденников, литературный критик и писатель Лев Данилкин, поэт Мария Ватутина, главный редактор "Литературной газеты” Максим Замшев, этно-электронный коллектив Volga из Москвы.

Вход на все мероприятия свободный.