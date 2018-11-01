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01.11.2018 15:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль национальных литератур пройдет в Нижнем Новгороде

Текст: Виктор Носов
Третий фестиваль национальных литератур народов России пройдет с 3 по 5 ноября в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Представители более 40 национальных языков приедут в столицу Поволжья из 25 регионов России, чтобы провести творческие встречи, чтения, лекции, концерты. Цель фестиваля: представить и объединить богатство и разнообразие культуры и литературы нашей большой страны.

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Особенностью празднования 2018 года станет фестиваль национальных литератур народов России. При этом основной площадкой мероприятия станет Нижегородская ярмарка. На фестивале вниманию нижегородцев представят лекционную программу, литературную площадку с участием национальных авторов (презентации, творческие встречи, круглые столы), а также национальный фольклор, выступления сказителей и мастер-класс в рамках детской программы. Участники этого фестиваля - творческие национальные коллективы, которые также выступят на сцене на площади Минина и Пожарского.

Фото: РИА Новости
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Специальными гостями праздника станут: поэт Дмитрий Воденников, литературный критик и писатель Лев Данилкин, поэт Мария Ватутина, главный редактор "Литературной газеты” Максим Замшев, этно-электронный коллектив Volga из Москвы.

Вход на все мероприятия свободный.

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