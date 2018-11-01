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01.11.2018 12:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как волонтеры ВятГУ помогают адаптироваться "особенным" студентам

Текст: Андрей Андреев (Киров)
На форуме инклюзивного образования в Кирове на примере Вятского госуниверситета волонтеры показали, как помогают адаптироваться детям и студентам с инвалидностью.
Фото: www.vyatsu.ru Фото: www.vyatsu.ru
Фото: www.vyatsu.ru

За последние три года число инвалидов, поступивших в российские вузы, выросло на 15 процентов : сейчас они составляют 0,38 процента от общего числа учащихся. Но четверть из них так и не доходит до диплома. Такие данные привел ректор опорного кировского вуза Валентин Пугач.

- Обучение и адаптация к жизни студента с ограничениями по здоровью - это дорога с двусторонним движением, - говорит он, - И ключевой фактор успеха - мотивация самого студента или абитуриента. Любые меры бессмысленны, если они не востребованы теми, на кого рассчитаны. Иногда молодые люди с инвалидностью отказываются от получения высшего образования, потому что не верят в свои силы или тем обещаниям помочь, которые звучат с различных трибун.

Фото: Андрей Андреев/РГ
В Кирове представили "умную технику" для инклюзивного образования

Обычные абитуриенты при выборе вуза задаются вопросами, какая специальность соответствует их интересам, какой вуз престижнее, ближе к дому. Для инвалида не меньшее значение имеет то, как в конкретном вузе обстоит ситуация с доступной средой, и речь не только о пандусах.

Чтобы инклюзивное образование было действительно доступным, необходимо менять ментальность общества, считает Валентин Пугач: в первую очередь - работников университета. 30 процентов сотрудников ВятГУ уже прошли курсы по работе со студентами с инвалидностью. Остальных также планируют обучать этому.

Получение образования инвалидами нужно рассматривать как часть социальной программы, включающей в себя множество аспектов. Студенты с ограничениями по здоровью должны, как и "обычные", иметь возможность общаться, получать поддержку со стороны сверстников. Для этого в опорном вузе привлекли волонтеров.

Совместными усилиями родителей, студентов и преподавателей университета здесь регулярно проводятся фестивали адаптивного спорта для детей и молодежи с инвалидностью. Участники соревнуются в различных видах спорта - волейболе сидя, бочче (бросание шара на меткость), настольном теннисе, плавании. Студенты-модельеры проводят мастер-классы по созданию одежды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото: Depositphotos.com
В Вятском госуниверситете откроется форум инклюзивного образования

- В прошлом году такой фестиваль собрал более 500 участников, и надо было видеть лица детей и их родителей, - говорит Валентин Пугач. - Это был настоящий праздник спорта, благородства, партнерства.

В вузе создан профильный студенческий волонтерский центр, в составе которого более 300 студентов, в том числе с инвалидностью. Волонтеры ежегодно организуют более 60 мероприятий для инвалидов: досуговые, познавательные, творческие фестивали, спортивные состязания.

Чтобы иметь возможность проводить их, в ВятГУ создана ресурсная база для занятий по адаптивной физкультуре. Сначала студенты с инвалидностью проходят там обследование на современном оборудовании, и в зависимости от результата им предлагают различные варианты занятий.

Все это позволяет успешно адаптировать к обучению в вузе студентов с ограничениями по здоровью, расширить их возможности.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Инклюзивное образование в вузах России
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