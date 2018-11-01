Киров поделится опытом инклюзивного образования с другими регионами

Каждого абитуриента, студента, выпускника с инвалидностью проконсультируют лично в ресурсно-методических центрах, говорит координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Ольга Серебрянникова.

Сейчас в 560 вузах страны учатся студенты с инвалидностью. Россия следует всем принципам международного права по обеспечению доступности высшего образования. Для этого создаются междведомственные проекты, объединяющие усилия всех организаций. В 2016 году было принято решение о формировании ресурсных консультативных центров. На базе первых трех таких центров, которые получили опыт работы в сфере инклюзивного образования, была разработана общая модель. И сейчас в стране работает 16 таких центров на базе вузов Минобрнауки и еще пять - на базе отраслевых.

- Мы не выделяем в работе центров какие-то практики, связанные лишь с учебным процессом, - говорит Ольга Серебрянникова. - Система мониторинга позволяет выявлять как реальные потребности абитуриентов и их родителей, так и проблемы при создании условий для обучения студентов, а также трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью.

Центры проводят сотни мероприятий, число участников которых исчисляется тысячами. Они координируют работу вузов по инклюзивному образованию. Созданные при них call-центры готовы дать ответ на любой вопрос в данной сфере. Любой желающий может позвонить и получить индивидуальную консультацию.

На их базе созданы центры коллективного пользования, которые позволяют познакомиться с современным оборудованием для инклюзивного образования и воспользоваться им. При этом центры ведут постоянное методическое сопровождение, готовят преподавателей для работы с со студентами с инвалидностью.

По словам ректора Вятского госуниверситета Валентина Пугача, работа с такой категорией студентов требует особых компетенций всех сотрудников университета. Для этого необходима их переподготовка или повышение квалификации. Все методики аккумулируются в центре ВятГУ, который является куратором ресурсных центров ПФО.

- Мы рассчитываем, - говорит Валентин Пугач, - что опыт, который наработан у нас, в ходе форума будет обобщен вместе с коллегами из других центров, и в дальнейшем получит применение в практике вузов.