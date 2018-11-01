Минобрнауки: Высшее образование должно быть доступным для всех

Студенты с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) должны иметь перспективы в учебе и жизни наравне со всеми, подчеркнул в ходе форума инклюзивного образования в Кирове директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков.

- Проблема доступности образования является приоритетной, - говорит он. - Необходимо создать все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли получить высшее образование по тем направлениям, в которых в дальнейшем они смогут реализовать себя. Очень важно не только создать физические условия доступности и посещения вузов, но и учебную программу, которая в полной мере позволит таким людям быть интегрированными в общество.

Для абитуриентов с инвалидностью есть особая квота при приеме в вузы. Недавно были снижены административные барьеры в выборе направлений подготовки таких студентов. Также внесены изменения в показатели деятельности вузов, которые учитывают работу со студентами с ограничениями по здоровью: это мотивирует вузы действовать в этом направлении.

По словам Артемия Рожкова, кировский опорный университет неслучайно был выбран в качестве площадки для форума по инклюзивному образованию, поскольку ВятГУ динамично развивается в этом направлении. В том числе, и в создании безбарьерной среды. А это сделать не всегда просто.

- У наших образовательных организаций своя история, это касается и зданий, - говорит Рожков. - Невозможно разработать абсолютную безбарьерную среду в условиях архитектуры, созданной десятки, а в ряде случаев и сотни лет назад. Нельзя реконструировать все здание, но надо создать условия для его доступности студентам с инвалидностью, не противоречащие архитектурным и строительным правилам. От капремонта нужно переходить к созданию новых объектов, которые бы учитывали потребности и возможности всех студентов.

Но это только часть доступной среды. Также нужно учитывать меняющиеся социальные условия и технологии. Не меньшую роль играет умение преподавателя работать с такой категорией студентов. Для этого в региональных ресурсных центрах предусмотрены курсы переподготовки, повышения квалификации преподавателей, разработан набор методических решений, которые бы позволяли, в том числе, получить полноценное высшее образование дистанционно.

Не меньшее значение имеет и профессиональная ориентация учащегося с ограниченными возможностями здоровья еще со школьной скамьи. Задача - сориентировать выпускника школы и его родителей на получение тех специальностей, которые помогут реализоваться профессионально и станут востребованы работодателем.

Важно, чтобы все это шло в диалоге с общественными организациями инвалидов, с профессиональным экспертным сообществом, подчеркнул Рожков. Нужно содействовать трудоустройству выпускников совместно с будущими работодателями, учитывая их пожелания и тенденции рынка труда.

Но при этом не надо забывать, что главная задача - чтобы инвалид не только получил образование, но и чувствовал себя полноценным членом общества. Чему, в частности, может помочь волонтерское движение. Как это работает на практике, по словам Артемия Рожкова, хорошо показывает пример опорного вуза, где волонтеры работают в самых разных направлениях.