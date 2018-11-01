Пассажирами первых рейсов "Ласточки" в Прикамье стали 500 человек

Сегодня, 1 ноября, в Прикамье вышли на маршруты электропоезда "Ласточка". До этого скоростные поезда только тестировали железнодорожную инфраструктуру региона.

Пассажирами первого рейса сообщением Кунгур-Пермь стали 208 жителей края, в том числе губернатор Прикамья Максим Решетников, начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и глава города Перми Дмитрий Самойлов.

Губернатор и начальник СвЖД поздравили первого пассажира "Ласточки". Им стал Владимир Аброськин, ему вручили сертификат на приобретение месячного билета сообщением "Пермь-Кунгур-Пермь".

Второй маршрут Верещагино-Пермь первым рейсом перевез 256 пассажиров. Два электропоезда курсируют с сегодняшнего дня по маршрутам "Пермь II - Кунгур - Пермь II" и "Пермь II - Верещагино - Пермь II". Время в пути в одну сторону составляет 1 час 31 минута и 1 час 50 минут соответственно. Подробное расписание можно посмотреть на сайте "Пермской пригородной компании".

Делясь впечатлениями от поездки, губернатор Максим Решетников отметил, что техника современная, и это чувствуется сразу.

- На данный момент это самый современный подвижной состав. Добились мы получения поездов не просто, но, благодаря хорошему отношению с Сведловской железной дорогой и РЖД, нам удалось уже сегодня два состава отправить в первые рейсы, - отметил глава Прикамья. - Сейчас мы с РЖД еще обсуждаем применение этих же составов и в дневное время, чтобы скоростные поезда курсировали постоянно, а не только в утренние и вечерние часы пик.

Также глава региона отметил, что в регионе будет продолжено совершенствование транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено зонам ожидания и транспортной доступности железнодорожных объектов. По словам Максима Решетникова, в этом направлении ведется совместная работа регионального Минтранса и СвЖД.

Предполагается, что до конца года пермские "Ласточки" перевезут порядка 300 тысяч пассажиров.

- В следующем году мы планируем увеличить пассажиропоток на этих маршрутах на пять процентов. Для этого мы дополнительно поработаем над расписанием рейсов, чтобы сделать время прибытия и отправления поездов более комфортными для наших пассажиров, - подчеркнул Алексей Миронов.

Напомним, два электропоезда "Ласточка" поступили в Пермский край на условиях долгосрочной аренды. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Максима Решетникова с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Справка "РГ"

"Ласточка" - это скоростной электропоезд, созданный в компании "Siemens AG" для российских железных дорог на основе платформы "Siemens Desiro". Электропоезд состоит из пяти вагонов, общая длина состава достигает 130 метров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час. При необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса "Ласточка" (Desiro RUS) может эксплуатироваться в сдвоенном составе (пять плюс пять вагонов).