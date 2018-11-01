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01.11.2018 16:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пензенские НКО получили президентские гранты

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
По итогам конкурсного отбора Фонд президентских грантов поддержит десять проектов пензенских некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку на сумму около 14 миллионов рублей.

Как сообщили в правительстве Пензенской области, среди победителей есть как крупные и известные организации, так и первопроходцы.

Фото: Максим Воскресенский/РИА Новости
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Самый крупный грант на три миллиона рублей получило пензенское областное отделение Русского географического общества. Эти средства оно направит на продолжение реализации просветительского проекта "Возвращение к родным берегам". Он призван увековечить память о знаменитом мореплавателе, русском путешественнике Лаврентии Загоскине, который родился в Пензенской области и чье имя было незаслуженно забыто на малой родине. Организаторы запланировали широкомасштабную информационно-просветительскую кампанию о знаменитом земляке.

Свыше полутора миллионов рублей получат общественная организация "Благо дарю", Пензенское областное отделение Российского детского фонда с проектом, направленным на поддержку семьи и детства "Добрый Шкаф" и Служба профессиональной психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями и их родным" на реализацию социальной инициативы "Я живу дальше - общественной организации практикующих психологов "Круг доверия".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Среди получателей грантов также Пензенское региональное общественное движение "Духовное возрождение", областное отделение Всероссийского общества инвалидов, благотворительные фонды "Благородное сердце" и "Дарья".

Свои гранты получили молодежные инициативы. Региональной молодежной общественной организации по поддержке одаренных детей "МОНО" выделят 1,125 миллиона рублей на проект "Технологическая инициатива Заречного: профессия будущего - проект настоящего". Союз молодежи Пензенской области сможет провести очередной научный фестиваль для детей и взрослых "Витамин науки".

На второй конкурс президентских грантов 2018 года от пензенских некоммерческих организаций был представлен 51 проект. Напомним, по итогам первого конкурса в этом году было поддержано девять проектов на сумму более 17 миллионов рублей.

В общей сложности по итогам двух конкурсов поддержку получили 19 проектов пензенских НКО на сумму свыше 31,5 миллиона рублей.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Региональное правительство также поддерживает социально ориентированные НКО, поскольку есть четкое понимание важности работы, которую делают эти организации. Они помогают людям, которые в этом нуждаются. Они помогают власти делать жизнь людей лучше и комфортнее. Убежден, что совместными усилиями мы повысим эффективность деятельности на благо жителей Пензенской области.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха
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