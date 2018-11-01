Очередную редакционную летучку пермская редакция "Российской газеты" решила провести нетрадиционно - на выезде. Подумали: а не махнуть ли нам, как говаривали в XIX веке, "в народ", то бишь к своим любимым читателям?

Сотрудники пермской редакции "Российской газеты" на выездной встрече с читателями рассказали о своей работе, те же, в свою очередь, поделились накопившимися проблемами. Фото: Инесса Суворова

Сказано - сделано. Выбрали один из районов Перми, договорились с жителями и отправились в путь.

Властям все равно, что говорят люди

Голованово - один из самых отдаленных городских микрорайонов. Добираться сюда от центра Перми придется около часа, плюс-минус еще полчаса в зависимости от средства передвижения и автомобильных пробок в пути. Абсолютное расстояние от главпочтамта до места - 25 километров. Преодолевать их головановцы предпочитают на электричках. Так быстрее и удобнее - без пробок и гарантированно. Те, кому не подходит железнодорожное расписание, вынуждены запасаться терпением. И ждать автобусы.

Почему так подробно о транспорте? Большинство жителей микрорайона работают и учатся в Перми, и вопрос транспортной доступности для них один из важнейших. Именно об этом люди на встрече говорили особенно горячо.

Да и как остаться равнодушными, если беда, что называется, пришла, откуда не ждали. Голованово в свое время пошло от Горнозаводской ветки железной дороги, которая проходит прямо по микрорайону. Построили ее в 1870 году, она считается одной из самых старых в России.

Это роднит Голованово с некоторыми европейскими городами, где железная дорога тоже стала частью пейзажа. Но главное, конечно, не в ландшафте, а в доступности. Недавно региональные власти заговорили о том, что Горнозаводскую ветку надо демонтировать - она портит благородный вид набережной. Было также решено перенести находящийся рядом с путями ремонтно-механический завод имени Шпагина в другое место, а его площади отдать под культурно-музыкально-музейные учреждения.

- Складывается ощущение, что власти, принимая решения, вообще не интересуются, что думают по этому поводу люди и как нам потом жить, - говорит местная жительница Зоя Анцифирова. - Электричками пользуются тысячи человек ежедневно. Причем не только мы, но и жители Лёвшино, Молодёжной, других городов - студенты, рабочие, служащие. Летом ездят дачники, их тоже немало. Очень хорошо, что вы приехали, может, хоть вас услышат, если "Российская газета" об этом напишет.

"Памятник незавершенке"

Чем живет любая, отдаленная от центра территория? Верой в перспективы. Вот и у жителей Голованово был такой период. Почти 10 лет назад прошел слух о строительстве здесь аквапарка.

- Уже вроде и место выбрали, даже проектирование началось, - говорит Галина Макарова. - Но что-то не срослось, не договорились власти со строителями, которые готовы были начать это дело. Поговаривают, власти хотели, чтобы застройщик землю сразу выкупил. За немалые деньги.

Надежды на строительство аквапарка стремительно тают, а возможный демонтаж железнодорожной ветки и вовсе сводит их на нет. Однако мечты все-таки остаются: в последние годы в Голованово, как и в других районах Перми, растет рождаемость и число многодетных семей, ведется жилищное строительство.

Пустых обещаний и непродуманных идей жители микрорайона опасаются. Есть у них яркий пример, его даже при большом желании сложно забыть - спонтанно возникший естественно-искусственный водоем. Такой своеобразный памятник незавершенке. Много лет назад, когда тоже собирались строить что-то большое и грандиозное, в центре Голованово выкопали котлован. Как это обычно бывает при большой стройке, пейзаж вокруг оказался соответствующим: кучи земли, рытвины и колдобины. Люди, однако, не унывали, надеялись: скоро появится нечто новое, полезное и красивое. Но жизнь на объекте замерла, едва начавшись.

Год за годом пейзаж менялся и постепенно приобрел черты естественного: дно заросло водной растительностью, появились пиявки и лягушки, поселились утки. Все бы ничего - немного романтики в городской среде. Да вот незадача - вода привлекла и других представителей биосферы. На берегах в изобилии развелись... крысы.

Летом они редко выходят на оживленные улицы, пугают разве что малышню да гуляющих у пруда. А вот с наступлением холодов грызуны дружно мигрируют в ближайшие жилые дома, оккупируют подвалы и первые этажи.

- Куда обращаться за помощью, непонятно, - сетует Марина Пескишева. - Санэпидстанция, местные власти? Но сегодня у нас весь город в крысах! Их же всем видно.

Дорога к кладбищу

Вопросы: к кому обращаться и как решить проблему - оказались самыми часто задаваемыми. В микрорайоне обустроили немало детских и спортивных площадок. Ребятня и взрослые с удовольствием приходят сюда. Одни играют, другие занимаются спортом, третьи проводят досуг по привычке. Вредной. И все оставляют за собой мусор. А кое-кто даже сломанные качели и тренажеры.

Очевидно, что за каждый снаряд кто-то отвечает. По крайней мере специалисты управления благоустройства Орджоникидзевского района должны держать этот вопрос на контроле. Проблема того же порядка - захламление береговой линии реки Чусовой, где жители Голованово не только отдыхают летом, но и гуляют в другие сезоны. Между тем, по словам местных жителей, там все завалено промышленными отходами подрядной организации, прокладывавшей газопровод.

Еще один вопрос, ответа на который местные жители найти не могут, - организация движения на дороге, ведущей к кладбищу на Банной горе. Раньше туда добирались на автобусе, остановка находилась рядом. Когда же построили современную трассу, остановку убрали, ссылаясь на требования безопасности.

- В итоге проблем только прибавилось, - говорит Галина Макарова. - Чтобы добраться до кладбища, приходится делать крюк на автобусе. Или идти пешком прямо по трассе, где никакого тротуара не предусмотрено. А уж переходить дорогу вообще чревато. Не дай бог, зазеваешься - и окажешься там, куда шел, раньше, чем планировал.

И о хорошем

Позитивного в Голованово тоже хватает. Просто так сложилось: когда приезжают журналисты или представители власти, народ в первую очередь говорит о наболевшем. О хорошем - напоследок, вроде как из скромности.

А ведь похвастаться есть чем. Учителя и ученики местной школы, а ей недавно исполнилось 55 лет, поставили цель сделать упор на экологическое образование и получить соответствующий статус. В прошлом году даже завели огород и теперь едят собственноручно выращенные овощи.

В Голованово работает замечательная библиотека, одна из лучших в городе. Она носит имя Николая Добролюбова. Для детей и взрослых - это место, где можно не только почитать книжки и полистать журналы, но и поучаствовать в интересном мероприятии, пообщаться с умными людьми, встретиться с заезжими знаменитостями.

В будущем году появится первый за 65-летнюю истории этого населенного пункта сквер, которому решено присвоить имя пермского писателя Льва Кузьмина - он долгое время жил и работал в Голованово. Работа над проектом уже началась.

Кроме того, жители готовятся к предстоящему юбилею местного градообразующего предприятия - Пермского целлюлозно-бумажного комбината. Празднество ожидается грандиозное.