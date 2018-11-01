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01.11.2018 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ульяновском в ДТП с маршруткой пострадали 19 человек

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

19 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Новомалыклинском районе Ульяновской области, которое произошло 1 ноября около 8 часов утра по местному времени. Об этом "РГ" рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

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- 11 из 19 пострадавших госпитализированы в ближайшую районную больницу и получают медицинскую помощь. Всем остальным оказана необходимая помощь, а дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. Среди пострадавших двое детей и одна беременная женщина. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, никто из них не нуждался в реанимации. Жизням пострадавших ничто не угрожает, - рассказали в ведомстве. - Бригада скорой помощи была на месте ДТП уже через семь минут после сообщения об аварии.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, ДТП на автодороге "Средняя Якушка - Новочеремшанск" произошло вследствие того, что 47-летний водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

По факту ДТП следственные органы проводят проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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