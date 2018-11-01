Самарские инженеры научились превращать пустынный воздух в воду

Самарские ученые собрали установку "Вихревой родник", которая добывает питьевую воду из воздуха за счет ветра.

Инженеры уже получили патент на свое изобретение, сообщили в пресс-службе Самарского госуниверситета. Габариты пластмассового автономного "колодца", который работает на солнечной энергии, достаточно компактные: высота 6-10 метров, диаметр 1-2 метра. За сутки "родник" собирает чуть более 0,8 м³ чистой охлажденной воды.

Установка использует принцип конденсации. В воздухе есть влага, при его охлаждении она конденсируется. Образуется дистиллированная вода. Инженеры отмечают, что больше всего влаги в горячем воздухе пустынных и степных районов. Получается, что "родник" эффективнее работает именно там, где больше всего востребован.

Принципиальным отличием самарской установки стала добыча влаги за счет использования ветра, закрученного внутри "колодца" в вихревой поток. Затем вихрь воздуха охлаждается. Из-за резкого перепада температур на стенках "родника" образуется конденсат, стекает вода. Осушенный воздух возвращается в атмосферу. Вода потребителям подается с помощью насоса, электроэнергию для него вырабатывает вентилятор в трубе, через которую выходит вихрь.

По словам профессора кафедры Владимира Бирюка, "вода, добываемая из атмосферы, получается недорогой в сравнении с другими способами". Кроме того, установка не требует средств на эксплуатацию. Смонтировал - и пользуешься благодаря природным ресурсам: ветру и солнечной энергии. Объем пресной воды в атмосфере постоянно обновляется, поэтому "родник" не пересохнет.