Новости

Крым признан лучшим направлением вегетарианского туризма в России 12:01
В Крыму задержан активист украинского вооруженного батальона 11:59
Составлен рейтинг звезд, продолжающих зарабатывать после своей смерти 11:59
В Индонезии обнаружены мегалитические статуи 11:59
Россияне смогут выбрать лучший социальный проект 11:58
Раскрыта тайна строительства Великой пирамиды Хеопса 11:56
В России разработают 17 подводных беспилотных аппаратов 11:55
В поезде "Калининград-Москва" нашли крупную партию янтаря 11:54
В Совфеде ответили на угрозы МИД Великобритании 11:34
В Петербурге пройдут "Бражниковские чтения" 11:32
Forbes назвал лучшие фильмы ужасов 2018 года 11:31
БелАЗ поставит два беспилотных самосвала в Россию 11:29
Сбербанк отчитался о росте прибыли 11:25
В японской больнице мужчина напал с ножом на людей 11:16
Самарские инженеры научились превращать пустынный воздух в воду 11:16
Правительство РФ ввело ответные меры на санкции Украины 11:14
Семь советских картин вошли в топ-100 иностранных фильмов по версии BBC 11:13
"Кэшбери" объявила о прекращении работы 11:09
Ученые обнаружили неожиданную пользу от удаления аппендикса 11:09
В Крыму назвали военные учения Украины опасным бряцанием оружием 11:06
Под Ульяновском в ДТП с маршруткой пострадали 19 человек 11:02
"Морфеус" попытается разгадать загадку НЛО в "Рэндлшемском инциденте" 10:59
Томские ученые сделали из садового цветка лекарство от гастрита 10:45
Авиакомпании Японии отчитаются о борьбе с пьянством пилотов 10:36
Могут загореться: В России отзывают три модели Audi 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самарские инженеры научились превращать пустынный воздух в воду

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Самарские ученые собрали установку "Вихревой родник", которая добывает питьевую воду из воздуха за счет ветра.

Инженеры уже получили патент на свое изобретение, сообщили в пресс-службе Самарского госуниверситета. Габариты пластмассового автономного "колодца", который работает на солнечной энергии, достаточно компактные: высота 6-10 метров, диаметр 1-2 метра. За сутки "родник" собирает чуть более 0,8 м³ чистой охлажденной воды.

Фото: depositphotos.com
Томские ученые сделали из садового цветка лекарство от гастрита

Установка использует принцип конденсации. В воздухе есть влага, при его охлаждении она конденсируется. Образуется дистиллированная вода. Инженеры отмечают, что больше всего влаги в горячем воздухе пустынных и степных районов. Получается, что "родник" эффективнее работает именно там, где больше всего востребован.

Принципиальным отличием самарской установки стала добыча влаги за счет использования ветра, закрученного внутри "колодца" в вихревой поток. Затем вихрь воздуха охлаждается. Из-за резкого перепада температур на стенках "родника" образуется конденсат, стекает вода. Осушенный воздух возвращается в атмосферу. Вода потребителям подается с помощью насоса, электроэнергию для него вырабатывает вентилятор в трубе, через которую выходит вихрь.

По словам профессора кафедры Владимира Бирюка, "вода, добываемая из атмосферы, получается недорогой в сравнении с другими способами". Кроме того, установка не требует средств на эксплуатацию. Смонтировал - и пользуешься благодаря природным ресурсам: ветру и солнечной энергии. Объем пресной воды в атмосфере постоянно обновляется, поэтому "родник" не пересохнет.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на угрозы МИД Великобритании
Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом
Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря
Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика
"Кэшбери" объявила о прекращении работы