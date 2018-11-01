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01.11.2018 16:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Пензенской области "потеплел" деловой климат

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Пензенская область заняла 28 строчку.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Такие данные озвучили в областной прокуратуре, где обсудили ситуацию в сфере инвестиционной деятельности и защиты прав предпринимателей.

В Пензенской области назвали привлекательный для инвестиций город

Инвестиционный рейтинг содержит 45 показателей, непосредственно влияющих на создание благоприятной среды для развития бизнеса в регионе. Специалисты оценили сокращение сроков регистрации предприятий, получение разрешения на строительство и подключение к инженерной инфраструктуре, снижение количества проверок, увеличение доли малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

За последний год интегральный индекс Пензенской области вырос на 11,8 балла и составил в сумме более 254 баллов. Это свидетельствует о позитивной динамике развития делового климата в регионе.

Как отметили сотрудники прокуратуры, предпринимательское сообщество в целом положительно оценивает изменения, которые проводят региональные органы власти и территориальные подразделения федеральных ведомств.

Выступая на коллегии прокуратуры, Иван Белозерцев озвучил оценку Агентства стратегических инициатив, которое отнесло Пензенскую область в первую группу регионов России с высокой эффективностью реализации целевой модели. При этом количество плановых проверок было сокращено на 22 процента за год, а внеплановых - на семь процентов. Валовый региональный продукт за три года вырос на 104,3 процента, при этом средний показатель по стране составил 101,5 процента, по ПФО - 100,7 процента.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Рост промышленного производства достиг 116,6 процента, сельскохозяйственного производства - 117,6 процента.

- Мы заинтересованы в развитии бизнеса на территории региона, создании рабочих мест, увеличении налогооблагаемой базы. Если в сфере предпринимательства проблемы возникают, их надо решать в комплексе, исходя из интересов большинства граждан, не ущемляя, конечно, прав предпринимателей. Нам всем надо активнее и больше работать в правовом поле, советоваться, консультироваться при принятии решений, чтобы оставаясь в рамках закона способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций. Сегодня должностные лица опасаются нарушать законодательство, поэтому некоторые из них перестраховываясь, например, при выдаче разрешения на строительство, могут, избегая личной ответственности, затягивать процесс оформления документов, такое положение дел необходимо менять, - говорит глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Для продвижения Пензенской области в рейтинге состояния инвестклимата и внедрению лучших практик в регионе создали штаб по формированию благоприятного инвестиционного климата. Он работает с применением проектного подхода на основе ежегодно формируемой дорожной карты, где зафиксированы целевые значения показателей, на основе анализа результатов лидеров рейтинга.

Справка "РГ"

Одним из приоритетных направлений работы с инвесторами в Пензенской области является сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", когда инвестор получает комплексное обслуживание. Это позволяет снять возникающие проблемные вопросы, связанные с взаимодействием с органами исполнительной власти, получением разрешительной документации. В настоящее время осуществляется сопровождение 45 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 135 миллиардов рублей.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха
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