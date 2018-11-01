"Мы устали от пустых обещаний", "Бездействие властей превратило нас в бомжей", "Не хотим платить ипотеку за воздух" - под такими лозунгами на Театральной площади Саранска прошел пикет обманутых дольщиков.

О ситуации, в которой оказались более 200 семей, вложившихся в строительство дома на улице Севастопольской в столице Мордовии, "РГ-Неделя" писала этим летом ("Новоселья три года ждут", 26.07.2018). Компания-застройщик "Управление строительства" уже четыре раза переносила сроки сдачи объекта в эксплуатацию, а потом работа на стройплощадке и вовсе прекратилась.

- В октябре 2015 года мы заключили договор с подрядчиком, - рассказали супруги Светлана и Иван Примак. - В трехкомнатную квартиру стоимостью 42 тысячи рублей за квадратный метр вложили около 3,4 миллиона рублей: свои сбережения, материнский капитал, полученный за рождение младшего сынишки, плюс ипотечный кредит на сумму около двух миллионов рублей. Выплачивать нам его до 2030 года, ежемесячный платеж - 18 тысяч.

Переехать в новую квартиру семья планировала в третьем квартале 2016-го - такой срок был указан в договорах. Но мечты о скором новоселье так и остались мечтами. Последние извещения от подрядчика об очередном переносе сроков дольщики получили в мае - на сей раз уже с обещанием сдать дом в четвертом квартале текущего года. Однако 14-этажка по сей день достроена лишь до 13 этажа. В ответ на письменные обращения дольщиков руководитель фирмы Александр Тимофеев утверждал, что строительству помешал... чемпионат мира по футболу. Людей будоражили слухи о многомиллионных долгах и скором банкротстве компании. А власти региона предпочитали не вмешиваться в ситуацию с долгостроем, рапортуя о том, что проблемы обманутых дольщиков в Мордовии нет.

Как рассказали участники пикета, после публикации в "РГ-Неделе" ситуация сдвинулась с мертвой точки.

- Реакция была: во-первых, на стройплощадке появились строители. Правда, всего пять человек - каменщик, два подсобника, сварщик и крановщик. Кое-как поработали неделю, но потом все снова затихло, - поделился участник инициативной группы дольщиков Александр Кирдяпкин. - А во-вторых, к решению нашей проблемы подключился республиканский минстрой. Руководство ведомства провело встречу с нами, где был предложен компромиссный вариант: достроит дом другая организация, которая обещает сдать объект в конце 2019 года. При этом дольщики должны отказаться от судебных требований о выплате неустойки. Мы согласились. В сентябре нам обещали, что в течение месяца с нами перезаключат договоры и строительство дома возобновится. Но время прошло, а бумаги так и не подписаны, на стройплощадке по-прежнему тишина. Более того - сейчас там ни сторожа, ни охранника, с объекта уже начали вывозить кирпич. Что нам остается делать? Мы устали слушать обещания. Люди гасят ипотеку, оплачивают съемное жилье, и еще детей надо растить. А на что? В Мордовии зарплаты небольшие. И платить "за воздух" обидно...

Мы с молодым человеком купили "двушку" в этом доме, платим в месяц 23 000 рублей за ипотеку, а живем в одной комнате с родителями

Правда, кредитное бремя облегчает действующая в республике программа льготной ипотеки под пять процентов годовых: выплаты по банковской ставке выше этого уровня возмещаются региональным бюджетом.

- Поймите - никто из нас не хотел идти на крайние меры. Если бы стройка велась - хотя бы медленными темпами, как весной, - мы бы еще потерпели, - говорят супруги Елена и Евгений Кижаевы, вступившие в программу долевого строительства в 2017-м.

За это время в семье родился первенец. А вот когда состоится долгожданный переезд с малышом в новую квартиру, родители уже не рискуют загадывать.

- Мы с моим молодым человеком купили "двушку" в этом доме, платим в месяц 23 тысячи рублей за ипотеку, а живем в одной комнате с родителями, - рассказала Татьяна Чуваткина. - Готовы на все, лишь бы сдали дом. Да, в минстрое обещали, что в октябре на объект придут строители, а с нами заключат допсоглашения. Но эти бумаги не могут пройти регистрацию, потому что у застройщика арестованы счета, он не может совершать никаких сделок, нет изменений в проектную документацию, сроки не продлены, никаких документов с новым инвестором не подписано, и людям не сообщают, когда это будет сделано. Обращались в прокуратуру, в ответе нам указали предполагаемого нового инвестора, но эта организация юридически ликвидирована в 2014 году. Возможно, нас просто вводят в заблуждение?..

Если ничего не изменится, доведенные до отчаяния люди обещают выйти на митинг.

"РГ" будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Компетентно

Сергей Пронькин, первый заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ:

- Хочу успокоить людей: работа по решению проблемы дольщиков дома на Севастопольской, 55, ведется. Я встречался с представителями инициативной группы. Речь идет о привлечении нового инвестора, принципиальное решение по нему уже принято. Пока называть эту компанию не буду: сейчас согласовываются условия вхождения инвестора в проект. Сдача объекта запланирована на IV квартал 2019 года. К сожалению, те сроки возобновления строительства, которые назывались ранее, по объективным причинам выдержать не удалось - их пришлось немного сдвинуть на более поздний период. Поэтому люди, возможно, опасаются, что это очередные обещания. Могу заверить: это не так. Процесс согласования уже подходит к концу, решить все оставшиеся процедурные вопросы планируется в течение недели-двух. После этого выйдем на заключение дополнительных соглашений. По завершении всех юридических формальностей на объект придут строители.