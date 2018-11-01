В Уфе уволили полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Министр внутренних дел по Башкирии сегодня уволил троих полицейских, которые стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании своей подчиненной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

В официальном сообщении говорится, что решение об увольнении принято в связи с совершением руководителями трех подразделений регионального ведомства проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Конкретно называют и должности, которых лишились подозреваемые. Это начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Также в официальном пресс-релизе сообщается, что внутри ведомства проводят комиссионную служебную проверку, чтобы выяснить причины и условия, которые способствовали этому преступлению. Оценку обещали дать и действиям ряда руководителей. Виновных ждет привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, следком Башкирии расследует уголовное дело по факту группового изнасилования 23-летней дознавательницы. Подозреваемыми по этому делу проходят трое уже бывших полицейских.