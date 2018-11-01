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01.11.2018 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе уволили полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр внутренних дел по Башкирии сегодня уволил троих полицейских, которые стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании своей подчиненной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото: depositphotos.com
Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика

В официальном сообщении говорится, что решение об увольнении принято в связи с совершением руководителями трех подразделений регионального ведомства проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Конкретно называют и должности, которых лишились подозреваемые. Это начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Также в официальном пресс-релизе сообщается, что внутри ведомства проводят комиссионную служебную проверку, чтобы выяснить причины и условия, которые способствовали этому преступлению. Оценку обещали дать и действиям ряда руководителей. Виновных ждет привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, следком Башкирии расследует уголовное дело по факту группового изнасилования 23-летней дознавательницы. Подозреваемыми по этому делу проходят трое уже бывших полицейских.

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