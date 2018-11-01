Уже больше четверти века прошло с тех пор, как на состоявшейся в 1992 году конференции ООН по окружающей среде и развитию был выбран новый, "зеленый" вектор. Однако Россия все еще только готовится к переходу на принципы бережного отношения к экологии, а на пути внедрения "зеленых" технологий остается множество барьеров.

Альтернатива не выгодна

Эти проблемы стали одной из тем обсуждения на прошедшем в Новосибирске Российско-немецком культурно-деловом форуме (одним из его организаторов выступила "РГ"). Первое, на что обратили внимание эксперты, - отсутствие законодательной основы для планомерного развития альтернативной энергетики. По словам ассоциированного партнера консалтинговой компании "Rodl&Partner" Сергея Вершинина, в Германии 35 процентов энергии производят с помощью "зеленых" технологий, и к 2022 году там будет полностью прекращена работа атомных станций. В России же есть, например, технологии переработки отходов животноводства в электроэнергию, но продать такую энергию на рынке практически невозможно - законодательство защищает интересы "большой" энергетики и не допускает конкурентов из альтернативного сектора к сетям. Поэтому потенциальное биотопливо, которым богаты сельхозпредприятия, в лучшем случае закапывают в землю.

Вторая проблема, на которой сделали акцент эксперты, - "зеленая" модернизация традиционной энергетики. Речь идет о технологиях, позволяющих значительно снизить экологический ущерб.

- В России большая доля угольной генерации, а нашим институтом разработаны технологии повышения энергоэффективности и экологической безопасности сжигания угля, - сообщила начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики СО РАН Людмила Перепечко. - Например, плазменный поджиг угольной пыли или ультратонкий помол. Одна из последних разработок - диагностика и коррекция режимов горения в реальном времени. Некоторые наши разработки уже внедрены, используются на электростанциях, но пока не так широко, как хотелось бы.

Отходы от стереотипов

Среди разработок института есть и проект комплекса автоматической сортировки мусора для дальнейшей его переработки в полезное сырье либо (если речь идет об органике) электроэнергию. Использование нейронных сетей и уникального программного обеспечения позволит без участия человека определять и отбирать нужные фракции. Но достижения ученых и инженеров будут бесполезны, если у людей не появится "зеленое" сознание. А начинать пора со школьной скамьи.

- Живя в одной из московских высоток, я единственный из всего дома разделяю свой мусор, - поделился личным опытом Сергей Вершинин. - Более того, привожу с дачи пластик, железо и картон, складываю в специальный контейнер. Соседи на меня смотрят как на городского сумасшедшего. При таком отношении у переработчиков отходов нет стимулов развивать этот бизнес, приобретать оборудование, внедрять новые разработки.

Представители отрасли, в свою очередь, говорят о проблеме разнонаправленных целей. Как отметила генеральный директор компании "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова, с одной стороны, горожан приучают к раздельному сбору мусора, с другой - делается ставка на мусоросортировочные комплексы.

- Если практиковать бытовую сортировку, то специализированным комплексам достанутся лишь "хвосты", из которых можно будет отобрать минимальный объем вторсырья. Необходимо сейчас определить, где проводить раздельное накопление и извлекать ценное сырье с минимальными затратами, а также создать систему, учитывающую все потоки. При действующем законодательстве выстроить ее практически невозможно, - уверена Лариса Анисимова.

По ее словам, несовершенство законодательной базы приводит и к тому, что санитарные правила и нормы исключают возможность размещения мощных сор-тировочных линий на действующих мусорных полигонах вблизи населенных пунктов.

Еще один сдерживающий фактор - слабое стимулирование внедрения энергосберегающих технологий. Генеральный директор управляющей компании "Спас-Дом" Владимир Булычев напомнил о скандале, который разгорелся в Новосибирске двенадцать лет назад. Тогда энергетики стали поставлять больше тепла, чем положено по нормативу.

- Никто не считал количество потребляемой энергии, в много-квартирных домах не было приборов учета, и поставщики начис-лили жителям триста миллионов рублей дополнительных платежей. Мэрия с грехом пополам выделила деньги, задолженность погасили. Но на следующий год сумма выросла уже до шестисот миллионов. Управляющим компаниям удалось остановить этот процесс благодаря судебным искам. Когда начали массово устанавливать счетчики, экономия составила от тридцати до шестидесяти процентов.

Однако, отметил Владимир Булычев, за установку и замену приборов учета с 2013 года отвечают ресурсоснабжающие организации, которые не торопятся выполнять свои обязательства.

Беспочвенное расточительство

Одна из экологических проблем, которые российские ученые стали выделять в последнее время, - сохранение плодородных почв. Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН Юрий Воронов убежден, что если сегодня не принять комплекс мер, будущим поколениям достанется земля, непригодная для ведения сельского хозяйства.

- При взгляде через призму "зеленой" экономики, за высокие урожаи необходимо заводить уголовные дела, - заявил ученый. - Стремясь получить доход от продажи зерна, мы не заботимся о восстановлении плодородия почвы. В этом смысле большой интерес представляет технология создания искусственной почвы, разработанная в Германии. Скорость роста такого слоя в 130 раз выше, чем естественного.

По мнению Юрия Воронова, неразумное использование земель грозит человечеству глобальным голодом. В качестве варианта решения этой проблемы он предлагает создать зону органического земледелия площадью примерно 90 миллионов гектаров на территории России, Китая и Казахстана.

Впрочем, такие идеи остаются на уровне фантастики, а вот спасать кузбасские степи действительно необходимо. Как сообщил председатель Общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков, в Кузбассе, где добывают около шестидесяти процентов всего российского угля, разрезы давно зашли на сельскохозяйственные территории.

- В регионе практически не осталось естественных степных экосистем - во времена освоения территории они были распаханы, а сейчас уничтожаются угледобывающими компаниями. А ведь там самые мощные черноземы в России - до полуметра. И столь ценная земля, по сути, никак не охраняется - за пятидесятилетнюю практику рекультивации земель в Кузбассе не было восстановлено ни одного гектара пашни, - подчеркивает эксперт.

Вместе с тем сохранившиеся в Кемеровской области степные районы включены в список особо охраняемых природных территорий. Это позволило изменить подход к рекультивации нарушенных земель. Если раньше, по словам Юрия Манакова, речь шла о том, что нужно восстанавливать плодородный слой почвы на отвалах и создавать хозяйственно полезные территории, то сейчас в новый госстандарт заложен принцип восстановления биологического разнообразия. То есть растительного покрова, который существовал на территории до нарушения почвы.

Совместно с одной из угольных компаний ученые создали экспериментальный полигон, где за три года удалось добиться восстановления всего многообразия флоры на ранее раскопанном участке. Но дальше эксперимента дело не пошло. Несмотря на то, что в Кузбассе наметился перелом в сознании владельцев горнодобывающих компаний, уже внедряющих отдельные "зеленые" технологии, о тенденции говорить еще слишком рано. .

Прямая речь

Юрий Воронов, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН, кандидат экономических наук:

- Любая техническая новинка содержит экономическую целесообразность. Например, не было бы сотовых телефонов, если бы экономист Вернон Смит не разработал модель использования радиоканалов, которые охватывают относительно небольшие расстояния. Только благодаря тому, что он придумал, как распределить права на эксплуатацию этих каналов и ретрансляторов, появилась сотовая связь. Это касается и внедрения "зеленых" технологий, например, в сфере распределенной энергетики. Она может развиваться только в тех странах, где потребитель электроэнергии равен по своему правовому статусу ее производителю, там, где последний не может навязать те или иные условия договора. Без этой основы говорить о внедрении альтернативных источников энергии не приходится.