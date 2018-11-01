Молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске, должен стать драйвером социально-экономического развития региона, особенно инфраструктуры областного центра.

На этом сделали акцент участники совещания, которое прошло в региональном правительстве, в том числе прибывшие с инспекционным визитом в рамках подготовки к ЧМ помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Международной федерации хоккея на льду (МФХЛ) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Решение провести столь крупное соревнование в столице Сибири было принято на конгрессе МФХЛ 28 мая 2018 года. Как сообщил губернатор региона Андрей Травников, к 2023-му в Новосибирске предстоит возвести главный объект ЧМ - многофункциональную ледовую арену (МФЛА), создать и отремонтировать ряд объектов городской и транспорт-ной инфраструктур, в том числе построить станцию метро "Спортивная". К слову, последний раз станцию метро в Новосибирске открывали в 2010 году.

Проект предполагает серьезные финансовые затраты. По данным регионального правительства, сама ледовая арена, рассчитанная на десять тысяч зрителей, обойдется более чем в шесть миллиардов рублей бюджетных средств, а общие инвестиции в 2019-2021 годах составят десять миллиардов. Первый вице-спикер Госдумы России Александр Жуков сообщил, что объемы бюджетных трансфертов регионам в нижней палате российского парламента рассмотрят в ноябре этого года. По его словам, Новосибирская область может рассчитывать на финансирование строительства нового ледового дворца спорта вместе со станцией метро "Спортивная". На эти цели из средств федерального бюджета в 2019-2021 годах планируется выделить 3,4 миллиарда рублей.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть утверждает, что только на комплексное обустройство территории возле арены необходимо почти 6,4 миллиарда рублей, а в целом на подготовку к ЧМ в течение пяти лет потребуется без малого тридцать миллиардов (хотя доходная часть бюджета города - 37,5 миллиарда рублей). Для сравнения: расходы на подготовку к Универсиаде-2019 в Красноярске уже достигли тридцати миллиардов рублей.

В мэрии настаивают на существенном обновлении парка общественного транспорта - его износ достиг девяноста процентов. Возле МФЛА необходимо построить две автомобильные дороги, пешеходный тоннель, реконструировать дамбу. Также городу требуются новая спецтехника для уборки улиц, остановки общественного транспорта, трамвайные пути, тротуары.

- Уже сегодня нужно подумать о том, как новая инфраструктура будет использоваться после проведения чемпионата, - отметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Его поддержала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

- Региональному министерству спорта необходимо составить план эксплуатации объектов пос-ле ЧМ. Ведь современная спортивная инфраструктура - это мощный стимул для социально-экономического развития территории, - подчеркнула она.

Прямая речь

Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы России:

- В регионах наблюдается такая тенденция: денег из федерального бюджета выделяют достаточно, но используют их неэффективно. Либо они вообще оказываются невостребованными до конца года. Необходимо усилить контроль эффективного расходования финансовых средств. Здесь многое зависит от депутатов: контрольные функции есть у парламентов и на федеральном уровне, и на региональном. Они должны работать вместе со счетными палатами.