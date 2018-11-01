ФСБ провела обыски в офисе забайкальской нефтесбытовой компании

ФСБ провела обыски в офисе компании, которая является крупнейшим поставщиком ГСМ в Забайкальском крае.

Предпринимателей подозревают в сокрытии налогов и незаконном завышении цен на бензин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В результате следственных мероприятий были изъяты документы.

Ранее врио губернатора края Александр Осипов заявил, что на рынке ГСМ региона сложилась ненормальная ситуация, к которой надо разбираться с привлечением всех структур.

По данным статистики, в Забайкалье - самый дорогой бензин среди сибирских регионов. Цена за литр АИ 92 уже превысила 46 рублей.