Эти люди в шутку сравнивают себя с "чумазыми" воронами - так называют гибрид серой и черной вороны. Бердвочеры - это и не просто фотографы, но и не ученые-орнитологи, а кто-то между ними. "Птицелюбы, птицегляды", - переводит термин с английского, руководитель Сибирского сообщества бердвочеров Алексей Эбель.

Поглядеть в Сибири есть на кого. Еще в XVIII веке знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней одним из первых описал птичку под названием сибирский урагус - она обитает только в Сибири и понаблюдать за ней к нам приезжают бердвочеры со всего мира.

Настоящая жемчужина Новосибирской области - озеро Чаны, важная точка на миграционном маршруте птиц. Здесь наблюдают за казаркой, черноголовым хохотуном, белохвостым орланом, кудрявым пеликаном, лебедем-кликуном, серым гусем. На северной части озера - Кирзинский заказник, и его сотрудники и волонтеры следят не только за пролетающими гусями. Но и за 800 гектарами кормовых биотехнических полей. Там специально для диких птиц и зверей высаживают просо, люцерну, горох, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры - создают условия, чтобы птицы могли отдохнуть, подкормиться и продолжить перелет.

А в Новосибирске бердвочеры следят за куликами - идеальным местом для этого считается район недалеко от "Экспоцентра". Как говорят специалисты, разделенные Обью, городские берега подходят для наблюдения за разными видами птиц: правый берег - более зеленый, тут можно увидеть до 200 видов обитателей леса; левый - равнинно-болотистый, и его выбирают другие виды пернатых.

Возраст для птицеглядов неважен: в Сибирском сообществе самым старшим участникам за семьдесят, а самым младшим - только десять лет, но они уже набрали авторитет. Учащиеся начальной школы выступают с докладами на взрослых конференциях. Особенно богат начинающими орнитологами Егорьевский район Алтайского края, где ребята наравне с взрослыми участвуют в научно-исследовательских экспедициях, ведут полевые дневники, составляют фотоархив.

Так, с полсотни статей новой редакции Красной книги Алтайского края составлено с использованием сведений юных натуралистов - собранные данные передала ученым координатор проекта "Усынови заказник" Людмила Пожидаева. Например, 11-летняя Алиса сняла с помощью, специально для этих целей подаренного бабушкой, фотоаппарата соловьиного сверчка, морянку. Это - первая регистрация редкой певчей птицы столь далеко на востоке Евразии.

Бердвочеры не только наблюдают, но и помогают птицам. В Кузбассе успешно работает Клинический центр сохранения биологического разнообразия, который открылся при Кемеровском госуниверситете в 2018 году. Здесь есть то, что и не снилось Айболиту, - современное операционное оборудование, стерилизационный блок, лаборатории, аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат и кислородная камера. Тут птицам проводят операции любой сложности. Одним из первых пациентов центра стал ворон, который самостоятельно пришел в детскую поликлинику. Но там пернатого пациента лечить не стали, а передали сотрудникам центра. И, как выяснилось, ворон действительно был болен - имел проблемы с глазами, именно таков диагноз у сорока процентов птиц, попавших в беду.

После лечения и реабилитации ворон прошел диагностику: оперение должно быть водоотталкивающим, индекс упитанности - не менее "хорошо", чтобы у птицы был жировой запас на первое время.

- Выпуская пернатых на волю, важно это делать вдали от города, дорог, проводов и столбов, а также в то время суток, когда птица наиболее активна: днем или ночью. Если сову выпустить днем, ее запросто могут затравить сороки, - поясняет Алексей Эбель.

Орнитологи-любители первыми начинают бить тревогу по поводу сокращения популяции того или иного вида.

- Западная Сибирь - это главный анклав обитания балобана и степного орла, поэтому сокращение численности этих красивых хищных птиц у нас может свидетельствовать едва ли не о полном их исчезновении на других территориях, - отмечает представитель общественной организации "Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников" Эльвира Николенко. - Причинами, приводящими к резкому сокращению популяции, являются разрешенный в Монголии отлов балобанов. Их продают в арабские страны для соколиной охоты. Помимо этого, пернатые гибнут на высоковольтных ЛЭП: за последние несколько лет общественники насчитали около сорока тысяч погибших от удара током птиц различных видов только на территории Алтайского края. Надо отметить, что смертность сократилась бы в десятки раз, если бы все ЛЭП были оснащены птицезащитными устройствами. Травля грызунов ядами также приводит к гибели пернатых хищников, а на восстановление гнездовых участков уходит до десятилет.

...Думаете, бердвочеры - люди со странностями? На самом деле незримая связь с пернатыми есть у каждого: ранним утром себя прекрасно чувствуют "жаворонки", а у "сов" работа спорится после обеда. Среди ваших знакомых обязательно найдутся "белые вороны", "сороки", "стервятники", "бакланы", "птицы не нашего полета" - орнитологическими метафорами пропитан любой язык, чего стоят эпитеты Гоголя или Даррелла. Но останется ли память о некоторых птицах лишь благодаря языковым идиомам и фотографиям бердвочеров, или этих пернатых можно будет увидеть в природе - зависит от нас.

Как стать птицелюбом

Сообщество бердвочеров открыто для всех. Внести свой вклад в сохранение орнитологического фонда может любой: оказать помощь ударившейся о стекло сове (передать ее в центр реабилитации хищных птиц - такой есть и в Новосибирске) или потребовать установки на ЛЭП птицезащитных устройств. Ценными для орнитологов являются и фотографии, на которых запечатлены редкие птицы, или место, где найдено необычное перо, с указанием точных координат - эти данные можно направлять по электронной почте в Российскую сеть изучения и охраны пернатых хищников или СибЭкоЦентр.

P. S.

Птицелюбы регулярно проводят конференции в разных городах Сибири - в прошлом году они встречались в Барнауле, в этом - в Новосибирске, в 2019 году соберутся в Кемерове. В Новосибирск 17-18 октября приезжали профессиональные орнитологи и юные натуралисты из Барнаула, Кемерова, Красноярска, Республики Алтай, Москвы.