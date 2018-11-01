Новости

Томские ученые сделали из садового цветка лекарство от гастрита 10:45
Авиакомпании Японии отчитаются о борьбе с пьянством пилотов 10:36
Могут загореться: В России отзывают три модели Audi 10:34
На Кубани в зоне ЧС помощь медиков потребовалась 592 жителям 10:20
ФСБ провела обыски в офисе забайкальской нефтесбытовой компании 10:15
Российские водители стали меньше платить штрафов 10:14
Аппараты по продаже сим-карт установили в московском метро 10:11
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы "черных риелторов" 10:10
По Крымскому мосту за октябрь проехали 52 тысячи грузовиков 10:01
Под Тулой перевернулся автобус с рабочими, двое погибли 09:55
На Урале пять груженых вагонов сошли с рельсов 09:36
Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика 09:35
В Москве на дорогах появятся еще 400 камер 09:34
The Times узнала о важнейшей договоренности Мэй по Brexit 09:28
Депутат Заксобрания Приморья стал фигурантом дела о растрате 09:12
На Кутузовском проспекте изменили схему движения 09:11
Bloomberg: США впервые обошли Россию по добыче нефти 08:52
Клад времен Первой мировой войны нашли напротив Кремля 08:21
National Interest рассказал о следующей стране-жертве ДАИШ 08:18
В исправительной колонии Приморья нашли мертвыми двоих осужденных 08:10
Вайнштейн обвинен в домогательствах к несовершеннолетней 07:32
Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом 07:26
Паромная переправа на Сахалин возобновила работу 07:03
Депутат Рады предсказал замерзание целых городов на Украине 06:57
Из-за стрельбы в США оцепили здание Конгресса 06:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Секреты бердвотчеров

Кто они такие и зачем часами сидят в болоте
Текст: Юлия Зайцева (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7709 (246)
Эти люди в шутку сравнивают себя с "чумазыми" воронами - так называют гибрид серой и черной вороны. Бердвочеры - это и не просто фотографы, но и не ученые-орнитологи, а кто-то между ними. "Птицелюбы, птицегляды", - переводит термин с английского, руководитель Сибирского сообщества бердвочеров Алексей Эбель.
Фото: Олег и Наталья Андреенковы Размах крыльев кудрявого пеликана превышает три метра. Фото: Олег и Наталья Андреенковы
Размах крыльев кудрявого пеликана превышает три метра. Фото: Олег и Наталья Андреенковы

Поглядеть в Сибири есть на кого. Еще в XVIII веке знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней одним из первых описал птичку под названием сибирский урагус - она обитает только в Сибири и понаблюдать за ней к нам приезжают бердвочеры со всего мира.

Фото: depositphotos.com
Пьяные птицы атаковали городок в Миннесоте

Настоящая жемчужина Новосибирской области - озеро Чаны, важная точка на миграционном маршруте птиц. Здесь наблюдают за казаркой, черноголовым хохотуном, белохвостым орланом, кудрявым пеликаном, лебедем-кликуном, серым гусем. На северной части озера - Кирзинский заказник, и его сотрудники и волонтеры следят не только за пролетающими гусями. Но и за 800 гектарами кормовых биотехнических полей. Там специально для диких птиц и зверей высаживают просо, люцерну, горох, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры - создают условия, чтобы птицы могли отдохнуть, подкормиться и продолжить перелет.

А в Новосибирске бердвочеры следят за куликами - идеальным местом для этого считается район недалеко от "Экспоцентра". Как говорят специалисты, разделенные Обью, городские берега подходят для наблюдения за разными видами птиц: правый берег - более зеленый, тут можно увидеть до 200 видов обитателей леса; левый - равнинно-болотистый, и его выбирают другие виды пернатых.

Возраст для птицеглядов неважен: в Сибирском сообществе самым старшим участникам за семьдесят, а самым младшим - только десять лет, но они уже набрали авторитет. Учащиеся начальной школы выступают с докладами на взрослых конференциях. Особенно богат начинающими орнитологами Егорьевский район Алтайского края, где ребята наравне с взрослыми участвуют в научно-исследовательских экспедициях, ведут полевые дневники, составляют фотоархив.

Так, с полсотни статей новой редакции Красной книги Алтайского края составлено с использованием сведений юных натуралистов - собранные данные передала ученым координатор проекта "Усынови заказник" Людмила Пожидаева. Например, 11-летняя Алиса сняла с помощью, специально для этих целей подаренного бабушкой, фотоаппарата соловьиного сверчка, морянку. Это - первая регистрация редкой певчей птицы столь далеко на востоке Евразии.

Фото: REUTERS
Ученые выяснили, как птицы не сбиваются с пути при дальних перелетах

Бердвочеры не только наблюдают, но и помогают птицам. В Кузбассе успешно работает Клинический центр сохранения биологического разнообразия, который открылся при Кемеровском госуниверситете в 2018 году. Здесь есть то, что и не снилось Айболиту, - современное операционное оборудование, стерилизационный блок, лаборатории, аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат и кислородная камера. Тут птицам проводят операции любой сложности. Одним из первых пациентов центра стал ворон, который самостоятельно пришел в детскую поликлинику. Но там пернатого пациента лечить не стали, а передали сотрудникам центра. И, как выяснилось, ворон действительно был болен - имел проблемы с глазами, именно таков диагноз у сорока процентов птиц, попавших в беду.

После лечения и реабилитации ворон прошел диагностику: оперение должно быть водоотталкивающим, индекс упитанности - не менее "хорошо", чтобы у птицы был жировой запас на первое время.

- Выпуская пернатых на волю, важно это делать вдали от города, дорог, проводов и столбов, а также в то время суток, когда птица наиболее активна: днем или ночью. Если сову выпустить днем, ее запросто могут затравить сороки, - поясняет Алексей Эбель.

Орнитологи-любители первыми начинают бить тревогу по поводу сокращения популяции того или иного вида.

Фото: depositphotos.com
Видео: Краснодарцы увидели в небе уникальный танец стаи птиц

- Западная Сибирь - это главный анклав обитания балобана и степного орла, поэтому сокращение численности этих красивых хищных птиц у нас может свидетельствовать едва ли не о полном их исчезновении на других территориях, - отмечает представитель общественной организации "Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников" Эльвира Николенко. - Причинами, приводящими к резкому сокращению популяции, являются разрешенный в Монголии отлов балобанов. Их продают в арабские страны для соколиной охоты. Помимо этого, пернатые гибнут на высоковольтных ЛЭП: за последние несколько лет общественники насчитали около сорока тысяч погибших от удара током птиц различных видов только на территории Алтайского края. Надо отметить, что смертность сократилась бы в десятки раз, если бы все ЛЭП были оснащены птицезащитными устройствами. Травля грызунов ядами также приводит к гибели пернатых хищников, а на восстановление гнездовых участков уходит до десятилет.

...Думаете, бердвочеры - люди со странностями? На самом деле незримая связь с пернатыми есть у каждого: ранним утром себя прекрасно чувствуют "жаворонки", а у "сов" работа спорится после обеда. Среди ваших знакомых обязательно найдутся "белые вороны", "сороки", "стервятники", "бакланы", "птицы не нашего полета" - орнитологическими метафорами пропитан любой язык, чего стоят эпитеты Гоголя или Даррелла. Но останется ли память о некоторых птицах лишь благодаря языковым идиомам и фотографиям бердвочеров, или этих пернатых можно будет увидеть в природе - зависит от нас.

Как стать птицелюбом

Сообщество бердвочеров открыто для всех. Внести свой вклад в сохранение орнитологического фонда может любой: оказать помощь ударившейся о стекло сове (передать ее в центр реабилитации хищных птиц - такой есть и в Новосибирске) или потребовать установки на ЛЭП птицезащитных устройств. Ценными для орнитологов являются и фотографии, на которых запечатлены редкие птицы, или место, где найдено необычное перо, с указанием точных координат - эти данные можно направлять по электронной почте в Российскую сеть изучения и охраны пернатых хищников или СибЭкоЦентр.

P. S.

Птицелюбы регулярно проводят конференции в разных городах Сибири - в прошлом году они встречались в Барнауле, в этом - в Новосибирске, в 2019 году соберутся в Кемерове. В Новосибирск 17-18 октября приезжали профессиональные орнитологи и юные натуралисты из Барнаула, Кемерова, Красноярска, Республики Алтай, Москвы.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом
Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря
Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика
The Times узнала о важнейшей договоренности Мэй по Brexit
Клад времен Первой мировой войны нашли напротив Кремля