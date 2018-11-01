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01.11.2018 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Омская область получит дополнительную федеральную поддержку

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Глава Омской области Александр Бурков провел в Москве ряд рабочих встреч. В ходе переговоров с руководством минстроя, минсельхоза и минфина РФ он обсудил возможности привлечения дополнительных средств из федерального бюджета на участие региона в национальных проектах.
Фото: Правительство Омской области
Глава Омской области Александр Бурков выступил с бюджетным посланием

Александр Бурков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Глава региона обосновал объективную потребность региона в 2019 году в нецелевой поддержке на уровне 2018 года.

- Руководители федеральных ведомств нас слышат и понимают, - комментирует предварительные итоги встреч Александр Бурков. - Так, с учетом в том числе наших аргументированных предложений была скорректирована методика расчета дотаций регионам на сбалансированность бюджета. Итоговые цифры будут известны через неделю. Напомню, что на 2019 год мы уже получили увеличенную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,4 миллиарда рублей.

На заседании правительственной комиссии обсуждались условия участия регионов в национальных проектах.

- У нас уже есть понимание направлений, которые точно получат федеральную поддержку, - пояснил Бурков. - Это переселение из аварийного и ветхого жилья, ремонт дорог, благоустройство, развитие экспортных отношений, цифровизация соцсферы, строительство системы водоснабжения. Очевидно, что произойдет позитивное изменение подходов к реализации этих проектов. Например, в программу "Безопасные и качественные дороги", кроме дорог городской агломерации, теперь будут включены дороги регионального значения.

При этом губернатор считает, что уповать только на федералов неэффективно. Необходимо готовить и собственную базу для решения проблем. Недавно стали известны основные параметры бюджета-2019. Уже второй год он будет бюджетом развития (профицитным). Предполагается, что доходы региональной казны составят 77,5 миллиарда рублей, расходы - 77 миллиардов. При этом не учтены дотации на сбалансированность и ряд целевых трансфертов, в том числе те, которые поступят на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.

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