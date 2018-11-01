Почему сибиряки становятся социальными предпринимателями

В этом году в Омской области поддержано 109 проектов социальных предпринимателей (СП) на общую сумму 100 миллионов рублей. При этом каждый вложенный рубль возвращает в бюджет три - в виде налогов и экономии расходов на социальные нужды. А каждый предприниматель создает в среднем четыре новых рабочих места.

Многие омичи признаются, что заняться социальным бизнесом их заставили личные причины, когда они не смогли найти решение проблемы, возникшей в их семье. Открывая пансионаты, центры развития и здоровья, пункты помощи малообеспеченным гражданам, такие бизнесмены получают символическую прибыль, но при этом выполняют важную социальную миссию. По личному опыту они хорошо знают, как справиться с той или иной проблемой. А государство оказывает им поддержку в виде грантов и субсидий.

Не было бы счастья...

- Я взялся за новое дело, когда попал в тупиковую ситуацию, и не видел иного выхода, - вспоминает создатель детского реабилитационного центра Сергей Кузнецов. - Мой ребенок - инвалид, необходимые ему услуги стоят неподъемно. Конечно, сначала знаний не хватало, а стартового капитала вообще не было. Хорошо, что друзья рассказали про школу соцпредпринимателей. Прошел обучение, подготовил проект, получил господдержку. И теперь помогаю не только сыну, но и другим ребятам.

- У меня схожая ситуация, - признается руководитель центра раннего развития детей Ольга Плоцкая. - Я осталась без работы, с двумя маленькими детьми. Устроить их в детский сад не смогла. Поэтому решила сама его организовать. Подала проект на муниципальный конкурс. Правда, с третьего раза, но все-таки выиграла грант, который потратила на аренду помещения и покупку оборудования. А потом мне повезло еще раз - я победила в другом конкурсе, получила субсидию на оплату аренды. Сейчас и сама занята делом, и дети пристроены, и пользу обществу приношу.

Центр, в котором работает Плоцкая, выглядит довольно уютно. В одной из комнат играют малыши от полутора до четырех лет, в другой - идут творческие занятия. Сегодня по расписанию урок живописи, завтра - музыка и хореография. А вставший на ноги предприниматель тем временем строит новые планы - расширить поле деятельности, привлечь к работе профессиональных лингвистов и тренеров.

Робот станцует лезгинку

Многие родители хотели бы развивать в своих детях творческие способности, но при этом не возить их на другой конец города. Выход нашли, открыв в спальном районе центр образовательной робототехники. И оказалось, что желающих заниматься масса. Самые маленькие в клубе "Лего" сначала осваивают пирамидки, кубики, занимаются развитием речи. К первому классу переходят к занятиям с простыми механизмами и конструкциями. В третьем классе начинают с роботов, а уже через два года сами конструируют сложные, управляемые модели.

- В этом году мы нарядили наших роботов в русские народные костюмы и устроили показательные выступления танцами под "Калинку-малинку". Вышло очень забавно. На форуме "ИнноСиб-2018" нас даже попросили исполнить номер на бис. Теперь ребята загорелись решением более сложной задачи - научить роботов танцевать лезгинку. Так что скоро начнем давать концерты, - улыбается руководитель центра образовательной робототехники Юлия Нацкевич.

Сейчас здесь запустили еще один проект, теперь уже для взрослых. Кружки робототехники открываются во многих районах, а толковых преподавателей мало, и их будет готовить специальная школа.

Помогут друзья человека

Проект центра детского досуга "В гостях у Доры" состоялся благодаря тому, что его организатор завела собаку. После того, как в доме появился золотистый ретривер, жизнь хозяйки круто изменилась.

- С собакой обязательно надо гулять. Благодаря утреннему и вечернему моциону я очень скоро перезнакомилась со всеми соседями, узнала, как зовут дворника и старшего по дому, - вспоминает Юлия Соболева. - А у Доры проявилась настоящая любовь к детям, которые сбегались со всей округи, чтобы с ней поиграть. И мы решили создать инклюзивный центр детского досуга.

Сейчас здесь, помимо собак, собрали целый зоопарк - козы, лиса, питон, ехидна, саламандра и хамелеон.

- У нас есть игровые и спортивные программы. Учим ребят дрессировать животных, ухаживать за ними. Собаки имеют удивительное свойство - благотворно влиять на детей с ограниченными возможностями, - отмечает еще один инициатор проекта Анастасия Митьковская. - Однажды к нам привезли ребенка с тяжелой формой ДЦП и произошло настоящее чудо. Увидев Дору, малыш начал улыбаться, радоваться. А после сеанса крепко уснул в гамаке, чем очень удивил свою маму, поскольку вне стен квартиры всегда проявлял беспокойство. Поэтому сейчас мы хотим добавить в список услуг современные методы физиотерапии, реабилитации.

Еще одна социальная предпринимательница Оксана Суханова учит детей, в том числе и с ограниченными возможностями, верховой езде и общению с лошадьми. И открывает новое направление - иппофитнес. Оказывается, несложные упражнения на "живом тренажере" помогают маленьким и взрослым укрепить мышцы, выпрямить осанку, обрести уверенность в себе.

- Чтобы занятия могли стать системными, готовлю новый проект. Хочу создать базу отдыха для детей с ограниченными возможностями, где с ребятами будут заниматься не только иппотерапевты, но и психолог, дефектолог, реабилитолог и другие специалисты, - пояснила "РГ" Оксана Суханова.

Комментарии

Игорь Боровик, начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций, предпринимательства департамента городской экономической политики:

- Претендентов на господдержку среди молодых омичей с каждым годом становится все больше, конкуренция растет. Безвозмездные гранты до 400 тысяч рублей на открытие своего дела и субсидии до 200 тысяч рублей на компенсацию уже понесенных затрат помогают им взять старт. Жизнь показала, что все проекты, прошедшие конкурсный отбор, жизнеспособны. Мы не выявили ни одного аутсайдера. Считаем вложения в социальное предпринимательство весьма эффективными.

Иван Климов, генеральный директор "Социальной бизнес-группы":

- Мы решили нарисовать портрет соцпредпринимателя-2018, и опрос оказал, что это особая группа, отличающаяся от традиционных бизнесменов. 75 процентов опрошенных заявили, что главное для них не деньги, а стремление приносить пользу обществу. Более половины признались, что толчком к созданию своего предприятия для них стала невозможность получить ту или иную важную услугу, товар хорошего качества. И то, что с такой проблемой столкнулись и другие граждане.

Еще одна особенность - явно выраженная забота о других людях. Для этого многие готовы жертвовать собственным комфортом. Такие предприниматели считают своим долгом создание рабочих мест для незащищенных слоев населения, стремятся к реформированию социальной реальности.

Это новый тип ответственного бизнеса, который строится на основе личной инициативы, разделяет с государством и обществом бремя решения социальных проблем.