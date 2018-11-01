Закупочные цены на молоко в этом году серьезно снизились. В некоторых регионах Сибири и на Урале снижение было достаточно драматичным. На это повлияло несколько факторов, в том числе общая ситуация на мировом рынке молока.

Во-первых, в мире серьезно упала цена на сухое обезжиренное молоко из-за введенных Россией эмбарго. Мы закрыли рынки, и в Европейском союзе наблюдается перепроизводство этого продукта. Но в России сухого молока производят мало, поэтому мы его по-прежнему ввозим, но уже по очень низким ценам.

Во-вторых, в России технические регламенты разрешают выпускать молочную продукцию с растительными жирами. И производители, чтобы удешевить продукт, изготавливают такую "псевдомолочку". Сегодня уйти от этой порочной практики сложно, потому что изменить техрегламенты Таможенного союза только для России невозможно. В результате возникает дисбаланс, когда мы имеем перепроизводство молочной продукции при нехватке сырья. В 2017 году объемы перепроизводства составляли примерно 150 тысяч тонн.

Выход из ситуации есть - необходимо пересматривать технический регламент. Но это сложный и длительный процесс, поскольку требуется согласованное решение производителей России, Беларуси и Казахстана. Пока же в Госдуме РФ предложили изменить закон о торговле, чтобы законодательно отделить молочные продукты от немолочных. В Европе такого понятия как "молоко-

содержащая продукция" не существует: у них на прилавках либо сыр, либо не сыр. И нам надо к этому прийти. Тогда и потребитель будет понимать, что он покупает, и цены установятся соответствующие. А сегодня тем, кто хочет приобрести натуральный молочный продукт, зачастую это сложно сделать, потому что торговые сети в погоне за низкими ценами предлагают в основном дешевый и ненатуральный товар.

Пальмовое масло активно используют при производстве кондитерских изделий, детского питания. Я не вижу смысла запрещать такую продукцию. Должны быть рыночные механизмы регулирования ситуации на рынке. Потребитель сам выберет: купить более дорогую натуральную продукцию либо отдать предпочтение дешевым заменителям. А сегодня такого выбора практически нет. Торговые сети конкурируют между собой, устанавливая низкие цены, и требуют от поставщиков более дешевой продукции. Соответственно, производители, чтобы снизить себестоимость, пользуются заменителями молока и молочных жиров.

Самое сильное падение цены на молоко в этом году было зафиксировано в Поволжье - в среднем до 12-15 рублей за литр. В регионах, где много перерабатывающих предприятий, как, например, в Алтайском крае, закупочные цены снижались меньшими темпами. В первом полугодии средняя по России цена литра сырого молока составила 22,95 рубля. Сейчас цены пошли вверх, хотя в мире сухое обезжиренное молоко продолжает дешеветь. Основным драйвером роста закупочных цен стало снижение курса рубля. По итогам 2018 года мы ожидаем незначительное - буквально на 0,5 рубля, может, на рубль - повышение. По прогнозам, к концу года среднероссийская цена составит 23,5-24 рубля за литр.