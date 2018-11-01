Сокращение объемов ввода жилья при недостатке крупных инфраструктурных проектов - в таких условиях сегодня находится цементный рынок Сибирского федерального округа. Однако предприятия отрасли ищут возможности продолжить развитие.

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2018 года темпы жилищного строительства замедлились почти во всей стране за исключением Центральной России, где прирост наблюдается в основном в Московской области. А в СФО ввели чуть больше четырех миллионов квадратных метров - минус 7,2 процента к прошлогоднему уровню. При этом Новосибирская область, сдавшая жилья на 8,5 процента меньше, попала в пятерку российских регионов, где зафиксировано максимальное снижение этого показателя.

Что касается Кемеровской области, то за первое полугодие 2018-го здесь построили 192,1 тысячи жилых "квадратов" - меньше половины объема за прошлогодний аналогичный период. К началу осени цифра выросла лишь до 277,4 тысячи (51 процент к соответствующему уровню 2017-го). Причем упали объемы ввода жилья, возводимого как за счет бюджета (на 75 процентов), так и на средства населения (на 30 процентов). Отрицательная динамика сохраняется не первый год, и это не лучшим образом сказывается на рынке цемента.

- Если в 2014-м объем по-требления цемента в макрорегионе превышал семь миллионов тонн, то в 2017-м он сократился до пяти миллионов, - отмечает управляющий директор ООО "Топкинский цемент" Алексей Оспельников. - А за девять месяцев 2018 года емкость цементного рынка СФО составила чуть более четырех миллионов тонн, сократившись на 0,3 процента по сравнению с тем же периодом 2017-го. Наш завод способен выпускать более 3,5 миллиона тонн цемента в год, однако сегодня его производственные мощности загружены лишь на 56 процентов. Темпы строительства жилья снижаются, меньше стало масштабных инфраструктурных объектов, естественно, и спрос на цемент не растет. Однако даже в такой ситуации нам удалось сохранить объемы отгрузки на уровне прошлого года. С января по сентябрь 2018-го мы произвели и реализовали 1,7 миллиона тонн цемента.

Проседание жилищного сектора сегодня отчасти компенсирует наметившийся рост промышленного строительства. Топкинцы поставляют продукцию на крупнейшие стройплощадки в Сибири и на Урале. В том числе в Новосибирск - на завод строительных конструкций, завод по выпуску железобетонных изделий (в частности, железнодорожных шпал), на строительство дороги "Новосибирск - Омск". Также среди постоянных клиентов - предприятия Томска, Тюмени, Хакасии и Ханты-Мансийского автономного округа. А в Кузбассе с применением "домашнего" цемента строят четырехполосную дорогу первой категории "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий" и жилье в городе-спутнике Кемерова Лесная Поляна. Особые надежды возлагаются на будущие масштабные стройки в рамках кемеровского культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса.

- Кроме того, мы продолжаем поставлять продукцию на экспорт - в Республику Казахстан. Конечно, объемы по сравнению с прошлым годом упали практически вдвое - со 160 до 80 тысяч тонн. Сокращение связано с тем, что на казахстанском рынке появились новые производители, - объясняет Оспельников.

Так или иначе, но аналитики "Сибцема" прогнозируют: в 2019-2020 годах рост отраслевого рынка в СФО ожидается не более чем на два процента. Поэтому, чтобы продукция была максимально востребованной на рынке, цементники расширяют ассортимент за счет специальных видов. Один из них - тампонажный портландцемент, который используют для обустройства нефтегазовых скважин. Месторождения Сибири сегодня осваивают все активнее, и спрос на специфический стройматериал растет.

- Для него мы готовим шлам и клинкер особого вида, он отличается более грубым помолом и другими характеристиками, - сообщил Алексей Оспельников. - Пока продукция сертифицирована по российскому стандарту, но в середине 2019-го планируем получить сертификат Американского института нефти. Уже в следующем году рассчитываем начать производство и отгрузить первые партии потребителям. Для проверки качества продукции приобрели современное лабораторное оборудование и обучили специалистов.

Затраты на покупку оборудования для испытаний тампонажа превысили 30 миллионов руб-лей. В целом вложения в развитие, модернизацию и автоматизацию производства (что, в свою очередь, повышает его надежность, безопасность и экологичность) растут неуклонно. За последние три года - с 2016-го по 2018-й - они увеличились почти в четырнадцать раз, с 34,7 миллиона до 478,8 миллиона рублей.

Дополнительные возможности развития, обмена опытом, технологиями, создания здоровой кадровой конкуренции дает то, что завод входит в состав крупного отраслевого холдинга. Его предприятия, кооперируясь для решения общих задач, эффективно используют ресурсы и снижают себестоимость выпуска продукции, готовясь в любой момент увеличить ее объемы. К слову, себестоимость цемента в Топках с 2014-го по 2017 год взлетела на 23 процента, что объясняется удорожанием зап-частей, ростом тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. В связи с этим в 2018 году завод был вынужден незначительно поднять цены на свою продукцию.

Между тем сибиряки еще несколько лет назад начали развивать систему доставки продукции автомобилями-цементовозами. И в этом году своим транспортом топкинский завод отгрузит потребителям почти 203 тонны цемента.

- Мы изначально были максимально нацелены на крупных покупателей. В прежние времена отправляли по 140-160 вагонов в сутки, но сегодня готовы работать со всеми категориями, включая торговые сети и частника, приобретающего мешок цемента для ремонта в квартире. Никаких ограничений по реализации и самовывозу у нас нет, - подчеркивает Алексей Оспельников.