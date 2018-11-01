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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рынок особого помола

Как сибирские цементники сохраняют производство в условиях снижения темпов жилищного строительства
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7708 (245)
Сокращение объемов ввода жилья при недостатке крупных инфраструктурных проектов - в таких условиях сегодня находится цементный рынок Сибирского федерального округа. Однако предприятия отрасли ищут возможности продолжить развитие.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2018 года темпы жилищного строительства замедлились почти во всей стране за исключением Центральной России, где прирост наблюдается в основном в Московской области. А в СФО ввели чуть больше четырех миллионов квадратных метров - минус 7,2 процента к прошлогоднему уровню. При этом Новосибирская область, сдавшая жилья на 8,5 процента меньше, попала в пятерку российских регионов, где зафиксировано максимальное снижение этого показателя.

Что касается Кемеровской области, то за первое полугодие 2018-го здесь построили 192,1 тысячи жилых "квадратов" - меньше половины объема за прошлогодний аналогичный период. К началу осени цифра выросла лишь до 277,4 тысячи (51 процент к соответствующему уровню 2017-го). Причем упали объемы ввода жилья, возводимого как за счет бюджета (на 75 процентов), так и на средства населения (на 30 процентов). Отрицательная динамика сохраняется не первый год, и это не лучшим образом сказывается на рынке цемента.

- Если в 2014-м объем по-требления цемента в макрорегионе превышал семь миллионов тонн, то в 2017-м он сократился до пяти миллионов, - отмечает управляющий директор ООО "Топкинский цемент" Алексей Оспельников. - А за девять месяцев 2018 года емкость цементного рынка СФО составила чуть более четырех миллионов тонн, сократившись на 0,3 процента по сравнению с тем же периодом 2017-го. Наш завод способен выпускать более 3,5 миллиона тонн цемента в год, однако сегодня его производственные мощности загружены лишь на 56 процентов. Темпы строительства жилья снижаются, меньше стало масштабных инфраструктурных объектов, естественно, и спрос на цемент не растет. Однако даже в такой ситуации нам удалось сохранить объемы отгрузки на уровне прошлого года. С января по сентябрь 2018-го мы произвели и реализовали 1,7 миллиона тонн цемента.

Фото: Сергей Куксин
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Проседание жилищного сектора сегодня отчасти компенсирует наметившийся рост промышленного строительства. Топкинцы поставляют продукцию на крупнейшие стройплощадки в Сибири и на Урале. В том числе в Новосибирск - на завод строительных конструкций, завод по выпуску железобетонных изделий (в частности, железнодорожных шпал), на строительство дороги "Новосибирск - Омск". Также среди постоянных клиентов - предприятия Томска, Тюмени, Хакасии и Ханты-Мансийского автономного округа. А в Кузбассе с применением "домашнего" цемента строят четырехполосную дорогу первой категории "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий" и жилье в городе-спутнике Кемерова Лесная Поляна. Особые надежды возлагаются на будущие масштабные стройки в рамках кемеровского культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса.

- Кроме того, мы продолжаем поставлять продукцию на экспорт - в Республику Казахстан. Конечно, объемы по сравнению с прошлым годом упали практически вдвое - со 160 до 80 тысяч тонн. Сокращение связано с тем, что на казахстанском рынке появились новые производители, - объясняет Оспельников.
Так или иначе, но аналитики "Сибцема" прогнозируют: в 2019-2020 годах рост отраслевого рынка в СФО ожидается не более чем на два процента. Поэтому, чтобы продукция была максимально востребованной на рынке, цементники расширяют ассортимент за счет специальных видов. Один из них - тампонажный портландцемент, который используют для обустройства нефтегазовых скважин. Месторождения Сибири сегодня осваивают все активнее, и спрос на специфический стройматериал растет.

- Для него мы готовим шлам и клинкер особого вида, он отличается более грубым помолом и другими характеристиками, - сообщил Алексей Оспельников. - Пока продукция сертифицирована по российскому стандарту, но в середине 2019-го планируем получить сертификат Американского института нефти. Уже в следующем году рассчитываем начать производство и отгрузить первые партии потребителям. Для проверки качества продукции приобрели современное лабораторное оборудование и обучили специалистов.

Затраты на покупку оборудования для испытаний тампонажа превысили 30 миллионов руб-лей. В целом вложения в развитие, модернизацию и автоматизацию производства (что, в свою очередь, повышает его надежность, безопасность и экологичность) растут неуклонно. За последние три года - с 2016-го по 2018-й - они увеличились почти в четырнадцать раз, с 34,7 миллиона до 478,8 миллиона рублей.

Строительный комплекс ждут изменения правил долевого строительства

Дополнительные возможности развития, обмена опытом, технологиями, создания здоровой кадровой конкуренции дает то, что завод входит в состав крупного отраслевого холдинга. Его предприятия, кооперируясь для решения общих задач, эффективно используют ресурсы и снижают себестоимость выпуска продукции, готовясь в любой момент увеличить ее объемы. К слову, себестоимость цемента в Топках с 2014-го по 2017 год взлетела на 23 процента, что объясняется удорожанием зап-частей, ростом тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. В связи с этим в 2018 году завод был вынужден незначительно поднять цены на свою продукцию.

Между тем сибиряки еще несколько лет назад начали развивать систему доставки продукции автомобилями-цементовозами. И в этом году своим транспортом топкинский завод отгрузит потребителям почти 203 тонны цемента.

- Мы изначально были максимально нацелены на крупных покупателей. В прежние времена отправляли по 140-160 вагонов в сутки, но сегодня готовы работать со всеми категориями, включая торговые сети и частника, приобретающего мешок цемента для ремонта в квартире. Никаких ограничений по реализации и самовывозу у нас нет, - подчеркивает Алексей Оспельников.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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