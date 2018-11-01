Сибирские кардиохирурги впервые в России использовали 3D-технологию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина первыми в России провели клапаносохраняющую операцию при помощи проколов. Хирурги действовали с максимальной точностью благодаря инновационной технологии 3D-визуализации.

Как рассказала "РГ" представитель клиники Дарья Семенюта, до этого методику полностью эндоскопической реконструкции митрального клапана применяли лишь в пяти центрах мира, три из которых расположены в Германии и по одному в Австрии и Бельгии. Первым в России пациентом, перенесшим такое вмешательство, стал мужчина, который в течение 24 лет страдал выраженной недостаточностью митрального клапана. Такая патология характеризуется тем, что при сокращении желудочков сердца часть крови из левого желудочка возвращается в предсердие из-за того, что створки клапана смыкаются не полностью.

- Патология митрального клапана у пациента обусловлена врожденным дефектом развития соединительной ткани. Митральная недостаточность развилась у пациента вследствие отрыва хорд передней створки клапана на фоне воспалительного процесса. В свою очередь нарушение функции митрального клапана спровоцировало снижение сократительной способности сердечной мышцы больного, - поясняет руководитель центра новых хирургических технологий Центра имени Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

Операцию медики провели при минимальной хирургической травме: доступ к сердцу был получен через небольшие проколы, тогда как раньше требовалось рассечение грудины. За перемещениями инструментов медики следили на специальном мониторе с 3D-визуализацией, благодаря чему было обеспечено естественное зрительное восприятие операционного пространства.

- За счет протезирования хорд митрального клапана нитями хирурги устранили пролапс - выраженное провисание в полость левого желудочка - передней створки клапана. Редуцировали патологически расширенное фиброзное кольцо - основу клапана, кольцо из соединительной ткани, которое разделяет левый желудочек и аорту, - за счет имплантации опорного протеза. В норме диаметр фиброзного кольца не превышает 25 мм, у мужчины он достигал 36 мм. После вмешательства основание клапана сузилось до нормального значения, - рассказала Дарья Семенюта.

Эндоскопическая техника проведения операций в кардиохирургии позволяет значительно снизить кровопотерю, сократить риск сепсиса послеоперационной раны, нивелировать болевой сидром при восстановлении в стационаре. К тому же при сохранении целостности каркаса грудной клетки реабилитация проходит гораздо быстрее, уже спустя три недели после операции пациенты возвращаются к привычной активности. Новосибирские врачи выписали прооперированного мужчину на седьмые сутки.