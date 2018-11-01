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01.11.2018 10:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирский ученый предложил метод поиска нефти в отработанных скважинах

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) имени Трофимука СО РАН разработали метод, благодаря которому специалисты смогут находить нефть в самых отдаленных уголках скважин, где при существующем оборудовании ее отыскать невозможно.

Как отметили в пресс-службе новосибирского НИИ, такая технология поможет добывать ресурсы даже из тех скважин, что считались выработанными уже несколько десятилетий назад. Идея разработки нового метода возникла у старшего научного сотрудника лаборатории динамических проблем сейсмики ИНГГ СО РАН Александра Сердюкова, когда он анализировал существующие методики добычи "черного золота".

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Для того чтобы вытеснить нефть, содержащуюся в недрах, на поверхность, в скважины закачивают воду. Однако она проникает далеко не во все участки месторождения, а значит, там остается нефть, и довольно много. При этом в процессе добычи меняется состав пород, вырабатывается сейсмическая энергия.

Чтобы контролировать эти процессы, новосибирские ученые предлагают устанавливать на поверхности скважин датчики, которые помогут фиксировать любые микросейсмические явления. Они же помогут и в поиске труднодоступных участков скопления нефти.

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- В тех зонах, куда не доходят фильтрационные потоки жидкости, не бывает микросейсмического излучения. Мониторинг поможет найти эти участки, чтобы затем получить из них дополнительную нефть, - говорит Александр Сердюков, отмечая, что специалисты сталкиваются с рядом проблем.

К примеру, датчики улавливают и те колебания, которые создает транспорт или оборудование задействованное на разработке месторождения. В свою очередь, новосибирский ученый работает над алгоритмами, которые помогут избежать фиксации помех, помогут системе отфильтровать ненужную информацию. В радиолокации такие методы используются довольно давно, а вот в георазведке до сих пор не применялись.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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