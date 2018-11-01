День рождения празднует Алтайский государственный педагогический университет. На первых порах называвшийся вечерним пединститутом, он был образован в 1933-м, на четыре года раньше, чем Алтайский край. С тех пор справедливо считается первым высшим учебным заведением региона. В 1935 году состоялся первый выпуск- 17 историков, 22 словесника, 30 физиков-математиков. Начало подготовке педагогических кадров для региона было положено.

Сегодня АлтГПУ - региональный центр непрерывного педагогического образования. В нем 350 преподавателей, 7 тысяч студентов, 38 кафедр, 20 научных лабораторий. Вуз дал путевку в жизнь десяткам тысяч состоявшихся специалистов в школах и детских садах края, нескольким поколениям талантливых преподавателей, известным ученым, спортсменам, руководителям. А это более 80 тысяч человек!

Государственная награда

У многих выпускников университет ассоциируется с легендарными преподавателями. Это математик Иосиф Шапиро, автор учебника немецкого языка для школьников Рейнгольд Шлотгауэр, историк Алексей Уманский, физик Георгий Жигулин, основатель факультета физического воспитания Владимир Усенко - список можно продолжать долго.

Люди, стоявшие у истоков вуза и помогавшие ему окрепнуть, понимали значимость профессии учителя. "Надо сделать все, чтобы инженерами человеческих душ (а таковыми издавна считают учителей), формирующими подрастающее поколение, которому предстоит преумножение могущества страны, были созданы условия достойного существования", - напишет в своих мемуарах Иосиф Шапиро.

Фото: АлтГПУ

Педагогический университет - единственное высшее учебное заведение края, имеющее государственную награду. Орден Красного Трудового знамени был вручен вузу за успехи в подготовке кадров для народного образования, обучении и коммунистическом воспитании. В этом, юбилейном, году награду увековечили в виде стелы. В ее основание заложили кирпичи из первого здания учительского института (располагается в районе Старого Базара. - Прим. ред.).

Учителя будущего

Если в школе не будет хорошего учителя, то не будет хорошего ученика, а в будущем - и специалиста.

"Каким должен быть учитель? Во все времена ответ на этот вопрос был однозначен - грамотным, культурным, знающим свой предмет и умеющим донести его до ученика. Однако каждая эпоха вносит свои коррективы в портрет учителя. И педагогический вуз должен не только реагировать на эти запросы времени и общества, но и предвидеть их, уже сегодня выстраивать образовательный процесс так, чтобы подготовить учителя будущего", - говорит ректор университета Ирина Лазаренко. К слову сказать, общий стаж Ирины Рудольфовны и ее отца Рудольфа Носонова, выпускников исторического факультета родного вуза, составляет 92 года.

В АлтГПУ можно получить высшее образование по 150 программам. 90 процентов из них - педагогической направленности, предметной и психолого-педагогической подготовки. Более 200 программ разработано для дополнительного образования педагогов. Благодаря им только в 2018 году 600 учителей повысят квалификацию.

О французском, астрономии и чемпионах

Университет стал первым педагогическим вузом Сибири, получившим поддержку французского университета Франш-Конте. Совместная программа включает в себя обмен студентами и преподавателями. В перспективе - переход на сетевое взаимодействие по программе подготовки учителей французского языка. Они смогут получать "двойной" диплом.

Еще три года назад судьба французского языка в нашем крае была под большим вопросом. В школах предмет был сокращен. Преподаватель кафедры французского языка Светлана Беляева вместе с коллегами отстояла преподавание французского языка в вузе. И оказалась права. Сегодня из школ Барнаула, где с 2018 года ввели обязательный второй язык, вновь стали поступать заявки на учителей французского и немецкого языков.

Фото: АлтГПУ

Одержимые своей профессией, преподаватели вуза готовы учить не только студентов. Каждую четверть луны сотрудник лаборатории "Исследование космического пространства"Александр Вольф проводит занятия под открытым небом. Проект получил название "Тротуарная астрономия". На улицу выносят телескопы, каждый желающий может не только посмотреть на звезды, но и узнать о них много нового.

Далеко за пределами университета известно имя Заслуженного тренера России, тренера паралимпийской сборной по спринту, преподавателя кафедры спортивных дисциплин Сергея Мануйлова. В 2012 году его ученики завоевали золотые и серебряные медали в Лондоне. Институт физической культуры и спортадал нашей стране выдающихся спортсменов: чемпиона Олимпийских игр по биатлону Сергея Тарасова, олимпийского призера и двукратного чемпиона мира по конькобежному спорту Сергея Клевченю, прославленного футболиста и капитана сборной Алексея Смертина, чемпиона мира и Европы по дзюдо, бронзового призера Олимпийских игр Ивана Нифонтова и др.

Вызовы приняты

"Недостаточный уровень общеобразовательной подготовки и ориентации на профессию учителя выпускников школ, старение научно-педагогических и педагогических кадров Алтайского края мы рассматриваем как региональные вызовы", - продолжает Ирина Лазаренко. Поэтому главная задача вуза - не просто дать высшее образование, а привлечь выпускника в профессию. Как это сделать?

Четвертый год в университете действует уникальный проект "Длительная педагогическая практика". Его суть заключается в том, что студенты старших курсов проходят практику в школах районов края длительностью от полугода до года. Такое погружение в профессию дает реальные результаты - вчерашние студенты остаются работать в школах. Многомесячная стажировка, в отличие от традиционной, помогает будущим педагогам приобрести существенный практический опыт и лучше адаптироваться к школьной образовательной системе.

Фото: АлтГПУ

Желание работать педагогом во многом зависит от престижа профессии. Университет поддерживает известные региональные конкурсы "Учитель года Алтая", "Педагогический дебют", "Психолог года", "Воспитатель года" и помогает в их организации.На протяжении пяти лет АлтГПУ проводит форум "Молодой учитель. Формула успеха". Форум собирает молодых специалистов сферы образования, а также экспертов в области трудоустройства, адаптации и закрепления выпускников педагогических вузов в системе образования. Это глобальная площадка обмена опытом и демонстрации инновационных подходов в педагогике.

Университет реализует крупные международные проекты: Российско-китайский фестиваль культуры и спорта, Российско-индийский молодежный форум, Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор.

Возраст не помеха

Университет сохраняет и преумножает лидерские позиции по педагогическому образованию в Алтайском крае, Сибирском регионе, среди педагогических высших учебных заведений России. Свидетельство этого - включение АлтГПУ в инновационную деятельность Министерства образования и науки РФ и Министерства науки и высшего образования, а также регионального профильного министерства. Университет - экспериментальная площадка по целевой подготовке педагогических кадров, финансовому и стратегическому менеджменту в сфере образования.

За 85 лет вуз достиг многого. Сохраняя связь поколений, высоко ценя свою историю, университет, безусловно, движется только вперед. По мнению Ирины Лазаренко, не отставать от прогресса и идти в ногу со временем позволяет работа с молодежью: "Если университет активно пополняется молодыми силами, серьезно занимается воспитанием студентов, смело поручает им ответственные задания, тогда возраст ему не помеха. Вот такая жизнь - связь с молодежью - всегда была в педагогическом университете, и я уверена, что благодаря именно этой связи он был и остается передовым, не стареющим старейшим высшим педагогическим учебным заведением".

День рождения вуза - это, без преувеличения, праздник для многих людей. Для тех, чьи первые шаги во взрослую жизнь неразрывно связаны с альма-матер, и для тех, кто без остатка посвятил себя любимой профессии. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Алтайскому государственному педагогическому университету долгих лет плодотворной работы!

Факты

Согласно национальному рейтингу университетов, по версии агентства Интерфакс, Алтайский государственный педагогический университет входит в первую десятку лидеров среди педагогических вузов страны.

Педагогический университет находится в первой лиге рейтинга официальных сайтов вузов России.

Занимает первое место среди учреждений высшего образования края по доле обученных педагогов в системе дополнительного образования и третье место по индексу Хирша.

Единственный вуз Сибири, где есть диссертационный совет по германским языкам.

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