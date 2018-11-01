1 ноября Центральный районный суд Кемерова арестовал новых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Теперь в качестве обвиняемых - 15 человек.

Среди арестованных - бывший гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский. Как выяснило следствие, в 2013-2014 годах он заплатил семь миллионов рублей начальнице областной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Взятку дали в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу гендиректора ККК при переделке бывшей кондитерской фабрики в фабрику развлечений.

ТРЦ ввели в эксплуатацию с легкой руки Танзили Комковой: сын чиновницы Эдуард Комков был учредителем ООО "ИСК Ресурс", заключившего договор на работы по реконструкции. На заключении Комкова под стражу настояло следствие, полагая, что он может оказывать давление на свидетелей. Вишневский арестован заочно: в 2016 году он покинул Россию и ивет в Испании. Чередниченко, обвиняемый по части шестой статьи 290 УК РФ, арестован до 25 декабря.