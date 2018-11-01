Томские ученые сделали из садового цветка лекарство от гастрита

Сотрудники лаборатории фитохимии Томского государственного университета (ТГУ) разработали препарат из растения лихнис халцедонский для лечения гастрозаболеваний.

Садоводам этот цветок известен как зорька обыкновенная. Это многолетнее травянистое растение с ярко-алыми, розовыми или белыми соцветиями, которое широко применяется в устройстве клумб и альпийских горок.

В старину зорьку использовали в народной медицине, а теперь будут применять и в официальной врачебной практике.

- Новый препарат на основе комплекса биологически активных веществ из зорьки обыкновенной обладает мягким действием, практически лишен побочных эффектов. И способен повысить устойчивость слизистой оболочки желудка к стрессам, а также к воздействию нестероидных противовоспалительных и обезболивающих средств, - сообщили в пресс-службе ТГУ.

По статистике, в настоящее время среди причин летальности болезни органов пищеварения занимают третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.