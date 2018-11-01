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01.11.2018 09:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мастерская жизни

В Красноярске открылась уникальная школа для особых детей
Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь №7709 (246)
"Неправильно ты, Богдан, кровать застелил. Видишь, с одного конца одеяло до пола свисает?" 10-летний Антон критически оглядывает дело рук приятеля и одноклассника. На лице написано: "У меня бы лучше получилось!" Но, увы, сегодня учитель вызвал отвечать не его. И не он, а Богдан с упоением водит специальным пультом по интерактивной доске, пытаясь выполнить упражнение по уборке "своей комнаты". Остальные ребята не сводят со счастливчика глаз. Подсказывают, поправляют. Еще бы, ведь все это так увлекательно! Судя по их интересу, дома родителей будет ждать приятный сюрприз в виде безукоризненно заправленных кроватей.

И йога, и лего

- Не поверите, еще совсем недавно большинство из них не только постель застелить не умели, но даже не знали, что такое пылесос, понятия не имели, как посуду помыть, - рассказывает координатор обучающего центра развития "Лидер плюс" при Красноярском лицее № 9 "Лидер" Татьяна Юкина.

Фото: Фонд "Активная жизнь"
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С начала нынешнего учебного года в этом центре занимаются 55 особых детей с различными заболеваниями, в том числе и ментальными. Есть ребята с тяжелыми нарушениями речи, слуха, аутизмом… Рядом с ними сидят обычные школьники. Иными словами, инклюзия в действии.

В специально оборудованных классах центра маленькие красноярцы осваивают йогу и расслабляющую гимнастику. Есть занятия по робототехнике, лего-конструированию, компьютерной графике. С детьми работают дефектолог, психолог и логопед. Имеются здесь Монтессори-класс и сенсорная комната. А главное, ребята учатся быть самостоятельными, не теряться в сложных для них ситуациях, уверенно выполнять простую домашнюю работу - заварить чай, к примеру, или вытереть пыль.

Конечно, это не единственное в краевом центре место, где подобным навыкам учат ребят с особенностями в развитии. В городе на базе социальных центров давно уже действуют так называемые тренировочные квартиры, где подростки, например, с детским церебральным параличом могут, используя специальные приспособления, приготовить завтрак или обед, научиться пользоваться ванной и душем. Приобрести полезные навыки, которые помогут закрепиться во взрослой жизни. Но именно здесь, в "Лидере плюс", за одной партой сидят и особые дети, и обычные школьники.

Ваня-"единорог"

- Все началось с того, что у директора лицея Ирины Осетровой возникла идея написать проект, который бы позволял внедрять развитие навыков успешной социализации через современные интернет-технологии.  Суть в том, чтобы обучать детей с особыми потребностями через виртуальную реальность. Наш проект был поддержан фондом президентских грантов. На выигранные  деньги мы закупили оборудование, - поясняет Татьяна Юкина.

По словам педагога, учебные помещения тут называют не классами, а "мастерскими жизни". Это потому, что каждый в центре может стать настоящим мастером. Закрытый от всего мира ребенок с синдромом аутизма - обнаружить в себе талант мастера игры, научиться общаться, радоваться, участвовать в театральных постановках. А гиперактивный, наоборот, стать мастером расслабления. Еще здесь учат избавляться от страхов, если дети боятся, например, животных или воды.

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- Нельзя забывать и о такой важной вещи, как социализация. Благодаря смарт-технологии ребята получают навыки бытовой жизни. Как сходить в супермаркет, выбрать покупки, рассчитаться. Как вести себя в кафе. Как, наконец, приготовить что-нибудь вкусное: коктейль, салат или даже горячее блюдо. Сначала дети учат теорию здесь, на виртуальных примерах, а дома уже проходят практику с родителями, в реальном мире. Не поверите, как им интересно! Помню, один из наших учеников впервые зашел в "мастерскую жизни", огляделся и восхищенно ахнул: "Вот это, я понимаю, школа!" Это был для нас лучший комплимент, - говорит Татьяна Юкина.

Теперь школьники с огромным нетерпением ждут полезных и интересных уроков. Вот на большой "волшебной" доске загорается локация "Моя комната", где Богдану наконец все же удается правильно расправить виртуальное покрывало на такой же виртуальной кровати. За ней идет "Первая помощь". Вызванная к доске Саша получает от педагога-психолога Кристины Рындиной задание - шаг за шагом прокомментировать свои действия, если ты или кто-то рядом получил резаную рану.

- Да чего там, все знают: в больницу сразу бежать надо! - расссуждает, развалившись на стуле, 10-летний Ваня. Лоб Вани, кстати, украшает огромная лиловая шишка.

- Это наш дворник в кустах граб-ли забыл, а я там бегал, ну и того… Меня во дворе теперь все "единорогом" дразнят! - весело поясняет под общий смех Ваня, потирая ладонью пострадавшее место.

Котенок для Богдана

Позже мне потихоньку скажут: это настоящее чудо, что он так разговорился с незнакомым человеком. Еще недавно и пары слов было не выжать. Как и из Богдана, и из Саши с Антоном. Все они дети замкнутые, недоверчивые, со своими, подчас совершенно непонятными взрослым страхами, опасениями и переживаниями.

Фото: Андрей Андреев/РГ
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Но обучение идет им на пользу. Например, Богдан недавно взял да и завел собственный блог в интернете. Хвастает: "У меня и подписчики уже есть!"

- Все интересное, что видит, снимает и в сеть выкладывает, - рассказывает его мама Наталья. - И с речью прогресс огромный. Раньше Богдан почти не говорил, сколько мы с ним бились! В общении с сыном тоже проще стало. Одноклассников уже не сторонится, и поздоровается, и "до свидания" скажет. Придется, видимо, нам с папой выполнять свое обе-щание - за такие успехи подарить на день рождения котенка, давно просит…

- И наш ребенок с удовольствием сюда ходит, - включается в разговор Вероника, мама первоклассника Ильи. - У нас диагноз "атипичный аутизм", но адаптация идет хорошо. Улучшилась мелкая моторика, сам может застегнуть рубашку - для Ильи это прорыв!

Кстати, родители говорят, что благодаря занятиям у них появился еще один бонус, о котором многие папы и мамы особых детей даже не смели мечтать: поехать с ребенком в отпуск. И знать, что их чадо спокойно перенесет дорогу и незнакомую обстановку, а не замкнется в себе или упадет, забившись в истерике, как бывало раньше. Ведь он уже готов к общению с миром.

…Только что рассказывавшая о первой помощи при резаных ранах обычно нелюдимая, замкнутая Саша настойчиво дергает учителя за рукав: "Когда следующий урок будет? Еще хочу!"

Кстати

За пять лет, что в Красноярске существует программа инклюзивного образования, число особых учеников выросло в три раза. Сейчас почти три тысячи школьников - дети с повышенными потребностями. Из них 800 имеют задержки психического развития, более 600 - с тяжелыми нарушениями речи. Чтобы учить таких ребят наравне с обычными, 40 процентов педагогов краевого центра прошли специальную подготовку, в двух школах открылись классы для детей-колясочников, а в 13 учреждениях есть специальные классы для детей-аутистов.

Справка "РГ"

Метод Монтессори - педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори. Эта система основана на идеях свободного воспитания. Педагог ничего не предлагает воспитанникам, а лишь наблюдает и изредка подходит, чтобы подсказать, как работать с тем или иным материалом. Каждый ребенок занимается в комфортном ему темпе и делает то, что ему нравится. Система Монтессори для самых маленьких характерна и тем, что в группу ходят дети разного возраста, поэтому старшие дети нередко заботятся о младших и выступают в роли учителей.

Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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