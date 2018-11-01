На новосибирской ТЭЦ-5 впервые в качестве топлива используют не каменный, а бурый уголь. Как показали предварительные исследования независимой лаборатории, концентрация основных загрязняющих веществ в выбросах от сжигания бурого угля ниже, чем от каменного.

Перевод одной из крупнейших тепловых электростанций региона ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании (СГК) на новый тип топлива обеспокоил новосибирскую общественность: не скажется ли это негативно на экологии города? В связи с этим по инициативе Совета депутатов Новосибирска была создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, представители мэрии и надзорных органов, общественных движений, экологи, журналисты. Им в течение года предстоит оценить влияние сжигания нового топлива на окружающую среду.

В частности, в плане мероприятий рабочей группы - мониторинг выбросов ТЭЦ-5. Также предлагается в целом оценить экологическую обстановку в городе.

- Мы планируем максимально открыто осуществлять эту работу с привлечением общественных организаций и СМИ. Первый шаг уже сделан - 23 октября наша рабочая группа выезжала на ТЭЦ-5. Здесь мы на месте ознакомились со всеми основными производственными технологическими этапами сжигания угля, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Предварительно был проведен отбор лабораторий, которые специализируются на экологических исследованиях. По предложению общественников, для проведения замеров при максимальных режимах нагрузки пригласили экспертов независимой лаборатории "Экостандарт. Технические решения", имеющей лицензию на проведение экологического аудита. В свою очередь СГК к проведению замеров привлекла центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) - учреждение Росприроднадзора. По мнению Игоря Кудина, участие неза-висимых и государственных специализированных лабораторий, применяющих разные методики, позволило лучше изучить экологическую обстановку.

В ходе первых замеров специалисты двух лабораторий - "Экостандарт" и ЦЛАТИ - сравнили концентрации веществ в дымовых газах двух энергоблоков, один из которых работал на каменном угле марки "Д", а другой - на буром угле марки "2БР". При этом нагрузка обоих энергоблоков при проведении анализов была идентичной.

Исследование, проведенное лабораторией "Экостандарт" с помощью высокоточных газоанализаторов, показало, что содержание диоксидов азота в дымовых газах при сжигании бурого угля в полтора раза меньше, чем при сжигании каменного - 201,4 миллиграмма на один кубический метр и 312 милли-граммов на один кубический метр соответственно. Концентрация диоксида серы была в 2,5 раза меньше при сжигании бурого угля (118 миллиграммов в кубометре против 304 миллиграммов в кубометре).

Кроме того, при помощи специального зонда в дымососах котлов были взяты пробы для определения концентрации твердых частиц (золы), а также содержания бензапирена и ртути. Материалы отправлены на исследование в центральную лабораторию "Экостандарта" в Москве. Предварительные результаты замеров содержания основных загрязняющих веществ подтверждены и экспертами ЦЛАТИ.

- Сегодняшние замеры показывают снижение вредных выбросов при сжигании бурых углей. Бурый уголь, несмотря на больший - примерно на двадцать-тридцать процентов - расход топлива, имеет лучшие экологические показатели в сравнении с каменным. Это не новая для нас информация: она подтверждает данные ежемесячного экологического мониторинга, который проводит СГК. При этом надо отметить, что все показатели выбросов ниже предельно допустимых значений, установленных нормативными документами надзорных органов для ТЭЦ-5, - прокомментировал результаты анализов технический директор Новосибирского филиала СГК Алексей Лымарев.

По предложению рабочей группы, свои замеры на границах санитарно-защитных зон ТЭЦ и жилой застройки в ближайшем будущем проведут и специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кстати

В связи с переходом ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь для станции разработан новый проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу. Документ утвержден департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу. Планируется, что общее количество выбросов в атмосферу сократится почти на 8,5 тысячи тонн в год.