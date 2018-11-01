В прошлом году российские сельхозпроизводители застраховали менее двух процентов посевных площадей - рынок агрострахования обрушился из-за сокращения господдержки.

В Алтайском крае такого обвала не произошло, поскольку региональные власти сохранили объемы госпомощи. Государство намерено стимулировать страхование рисков в сельском хозяйстве, но участники рынка полагают, что только наращиванием бюджетных выплат эту задачу не решить.

В последние годы рынок агрострахования лихорадило. В 2015-м произошел значительный спад в связи с уходом финансово неустойчивых игроков. В 2017 году серьезно сократилась господдержка - после того, как целевые средства заменила единая региональная субсидия. Во многих субъектах федерации ее стали направлять на покупку семян и удобрений, а не на страхование рисков. В Алтайском крае сохранили поддержку этого сектора.

- С 2013 года мы стараемся учитывать агрострахование в программах господдержки АПК, - сообщил врио замминистра сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин. - В частности, для животноводческих предприятий, где более 300 маточных голов и действует повышающий коэффициент к погектарной субсидии. Таким образом дополнительная выплата из средств регионального бюджета фактически покрывает затраты на покупку страхового полиса.

Но доля сделок с госучастием на рынке невелика. По словам директора по методологии и развитию страхования На-ционального союза агростраховщиков Мухарбия Боранукова, в Сибирском федеральном округе страхуют свои рис-ки около двух тысяч хозяйств, в основном личных подсобных, на которые не распространяется господдержка. За девять месяцев 2018 года в регионах СФО было заключено всего около восьмидесяти договоров агрострахования с господдержкой. А вот объемы премий по ним занимают шестьдесят процентов рынка. Страхуют прежде всего посевы пшеницы, овса, многолетних трав, в животноводстве - поголовье свиней. Девяносто процентов выплат в Сибири приходится на риски, связанные с засухой.

Правда, в последние несколько лет из-за благоприятных погодных условий алтайские крестьяне не получали страховых выплат. "В 2012 году из-за сильнейшей засухи общий объем компенсаций сельхозпроизводителям края составил 167 миллионов руб-лей, и страховщики понесли огромный убыток. Но в 2013-2018 годах аграрии заплатили им около 200 миллионов рублей взносов, а выплат практически не было. Хотя заявки на возмещение убытков подавали, но они не были удовлетворены даже по суду", - подчеркнул Сергей Межин.

- Страховая компания порой готова возместить убытки, но обоснованность этих выплат проверяют Центробанк и налоговые органы. Поэтому если нет документов, подтверждающих ущерб, выплаты невозможны. Не будет компенсации и в том случае, если она укладывается в размер франшизы - суммы, не подлежащей возмещению по договору, - пояснил Мухарбий Борануков.

По мнению президента Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александра Балакова, отсутствие страховых выплат в течение пяти лет снижает доверие крестьян к системе агрострахования. И только господдержкой эту проблему не решить. Как только наступает страховой случай, трудно добиться выплаты, потому что очень сложный механизм подтверждения ущерба, говорят крестьяне.

Страховщики, в свою очередь, сетуют на то, что аграрии воспринимают систему страхования как обязательное получение денег: весной купил страховку - осенью получил выплаты. "Но это не кредит или банковский вклад. Если погода нормальная, то выплат не будет. При этом хозяйства должны соблюдать технологию возделывания сельхозкультур. А то некоторые считают, что если они застраховали урожай, то могут ничего не делать - все равно получат выплаты", - констатируют представители страховых компаний.

Чтобы стимулировать развитие агрострахования, минсельхоз РФ планирует выделить этот вид господдержки в рамках единой субсидии - так, что средства невозможно будет перераспределить на другие направления. "Планируется также привязать агрострахование к погектарной поддержке - крестьяне, застраховавшие свои рис-ки, будут получать на пятнадцать процентов больше. Прорабатывается и механизм увязки страхования с выделением бюджетных компенсаций в случае ЧС. В частности, аграриям, которые не застраховали свои посевы, предлагается выплачивать компенсации из средств бюджета вполовину меньше оцененного ущерба", - уточнил Мухарбий Борануков.

В минсельхозе разрабатывают специальную дорожную карту ускоренного развития агрострахования. Уже выбрано 22 пилотных региона, где будут апробировать новые методы. В их числе два сибирских - Алтайский край и Омская область.

- Сейчас депутаты Госдумы рассматривают законопроект о внесении изменений в действующий закон об агростраховании, - сообщила замдиректора департамента финансовой политики минфина РФ Вера Балакирева. - В частности, планируется отменить порог гибели урожая. Сейчас страховым случаем считается снижение урожайности более чем на двадцать процентов по сравнению с запланированным. Будет расширен перечень событий, которые влияют на урожай. В него включат актуальные для Алтайского края и других сибирских регионов раннее выпадение снега и промерзание почвы. Для животноводства к страховым случаям отнесут гибель скота от опасных заболеваний. Если закон примут в этом году, то он начнет действовать уже в следующем.

Прорабатывается также расширение линейки страховых программ. Пока на рынке действуют три основных - страхование урожая, животных и многолетних посадок. Сегодня нужны новые - например, страхование затрат аграриев, их доходов, что актуально в случае перепроизводства сельхозпродукции. "Но главное, восстановить господдержку, которая является основным драйвером развития этого сектора страхования. Не будет господдержки - не будет и сельхозстрахования", - уверены страховщики.

Справка "РГ"

По данным Национального союза агростраховщиков, за девять месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе было застраховано 201,3 тысячи гектаров сельхозкультур, из них 141,7 тысячи - в Алтайском крае. Всего агростраховщики за 2012-2018 годы выплатили аграриям в СФО около трех миллиардов рублей, в том числе более 400 миллионов - сельхозпроизводителям Алтайского края в 2012 году.